Detalii din culisele filmului Kingdom of Judas, prima producţie românească vorbită în limba engleză / video

Detalii din culisele filmului Kingdom of Judas, prima producţie românească vorbită în limba engleză

Sabina Lisievici, George Damare, dar și Sophie Varzaru au venit în platoul Spectacola și DC News pentru a ne oferi informații inedite despre filmul „Kingdom of Judas”.

Începând cu data de 12 aprilie veți putea urmări în cinematografe filmul „Kingdom of Judas”, o producție 100% românească, care însă vine cu noutăți în această industrie. Concret, este prima producție din țara noastră filmată pe meleaguri natale, cu actori români, însă cu un scenariu realizat integral în limba engleză. Așadar, Sabina Lisievici, producător, regizor, scenarist și actor principal promite tuturor celor care vor ajunge în cinematografe faptul că vor urmări un film total diferit față de ce au văzut până acum și nu-și vor da seama că este vorba despre o ecranizarea românească.



Pentru a afla mai multe informații despre „Kingdom of Judas” am avut-o invitată în platoul Spectacola și DC News chiar pe Sabina Lisievici, care nu a venit singură, ci cu doi dintre actorii pe care îi veți regăsi în această producție, George Damare, dar și Sophie Varzaru. Veți putea afla, astfel, informații inedite din culisele filmului, pe care cei trei invitați spun că nu ar trebui să-l ratezi, începând cu data de 12 aprilie.



Nu ratați emisiunea de sâmbătă, 30 martie 2024, ora 15:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News dar și pe DC News TV.



Pentru a fi la curent cu cele mai noi și relevante informații, vă puteți abona la notificările site-ului www.spectacola.ro și să ne urmăriți pe canalele de social media. Dacă v-a plăcut emisiunea, nu uitați să distribuiți mai departe.



YouTube: https://www.youtube.com/@spectacola7201



YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania



Ne găsiți și pe rețelele de socializare:



Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro/



Facebook: https://www.facebook.com/spectacola



Instagram: https://www.instagram.com/spectacola/?hl=en



Site: https://www.spectacola.ro/



TikTok: https://www.tiktok.com/@spectacola

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News