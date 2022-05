Delir la o televiziune din Rusia: Avem arme nucleare să distrugem toate țările NATO

Acesta a spus că Rusiei nu îi pasă câte țări va distruge în contextul discuțiilor de aderare a Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantică.

„Finlandezii și suedezii ar trebui să înțeleagă lucruri simple, că vom intra în luptă directă cu ei doar în cazul în care suntem în război cu NATO, iar dacă e un război cu NATO acesta nu va fi cu, știți, drone, va fi nuclear”, a afirmat Alexei Juravliov, deputat în parlamentul rus, într-o emisiune a canalului TV Rossiya-1.

„Și nu o să ne pese câte țări distrugem, 28 sau 32. Ei ar trebui să înțeleagă acest lucru foarte bine. Avem destule arme nucleare pentru toate la un loc, avem cu ușurință suficiente pentru 32”, continuă el.

Juravliov, ales deputat pe listele partidului naționalist Rodina (Patria) spune că Statele Unite reprezintă un caz aparte fiindcă au o populație de 300 de milioane de locuitori și că „teoretic, cineva ar putea supraviețui acolo” dar că „finlandezii sunt 5 milioane sau puțin mai mulți” și că aceștia nu au nicio șansă de a supraviețui, potrivit unui articol publicat de știripesurse.ro

„Așa că ei ar trebui să înțeleagă asta!”, a urlat bărbatul.

"If there is a war with NATO, it will be nuclear. We won't care how many countries to destroy - 28 or 32", - russian TV continues threatening the world with nuclear war.#UkraineUnderAttaсk #RussianWarCrimes pic.twitter.com/XaHvYtsP7h