Decizia coaliției PSD-PNL privind creșterea pensiilor în 2023 - surse / update

Potrivit Antena 3, coaliția de guvernare ar fi ajuns la un acord privind majorarea punctului de pensie cu 12,5%.

De asemenea, pe lângă majorarea care se va aplica tuturor pensiilor, cei cu pensii mici vor primi un ajutor din partea statului. Mai exact, coaliţia ar mai fi decis acordarea unor ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici, astfel:

1.000 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 1500

800 de lei pentru cei cu pensii intre 1500 si 2500

600 de lei pentru cei cu pensii intre 2500 - 3000 de lei.

UPDATE:

Liderii coaliției ar fi decis și creșterea cu 30% a indemnizației pentru veteranii de război și văduvele de război. Persoanele cu handicap vor primi a 13-a indemnizație.

Răspunsul lui Marius Budăi, după ce a fost întrebat dacă pensiile militarilor rămân ocupaţionale

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a spus, luni, că proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat în câteva zile şi înaintat Guvernului.

„Vor fi respectate prevederile Curţii Constituţionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, în rest suntem pe ultimele discuţii şi proiectul va fi înaintat Guvernului. În câteva zile, înaintăm către Guvern şi către Comisie, după care îl înaintăm în Parlament", a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi, luni, 21 noiembrie, la Palatul Parlamentului.

De asemenea, întrebat dacă pensiile militarilor rămân unele ocupaţionale, Marius Budăi a răspuns astfel: „Ideea mea a fost de la început şi am spus tot timpul că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, însă o să avem proiectul de final. Ceea ce pot să vă spun acum este că am fost extrem de transparent, spre deosebire de ceea ce s-a făcut când s-a scris proiectul, şi am discutat în paralel şi cu Comisia şi cu Banca Mondială, dar şi cu cei interesaţi".



Ministrul Muncii a menţionat că încă se poartă discuţii politice în privinţa jalonului referitor la pensii din PNRR.

Ministrul Muncii, invitat în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, pe tema pensiilor speciale

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a fost invitat pe 21 noiembrie, la „Ora Guvernului" de către parlamentarii USR, pentru a da explicaţii despre stadiul îndeplinirii jalonului 215 din PNRR, respectiv pachetul legislativ referitor la pensiile speciale.



Tema dezbaterii din cadrul Camerei Deputaţilor a fost "Stadiul îndeplinirii Jalonului 215 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale - şi care sunt paşii concreţi făcuţi de Ministerul Muncii pentru a duce la îndeplinire la timp acest angajament", conform www.cdep.ro.



Dezbaterea "Ora Guvernului" este o procedură care face parte din mecanismul de control parlamentar exercitat de legislativ la adresa guvernului şi se desfăşoară atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor, în baza Regulamentelor separate ale celor două camere.

