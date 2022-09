Lucian Georgescu, rectorul Universității Dunărea de Jos Galați, a dezvăluit, în cadrul interviului acordat DC News, că, în România, ”lipsa de competență se maschează prin ideea că ești infractor”. ”Deși pierzi timp justificând milioane de chestii și ferindu-te să fii crezut infractor, tot găsesc (evaluatorii n.r.) câte o chestie” a spus rectorul. Apar mereu, conform acestuia, acuzații de ”aranjamente”, existând întrebări precum: ”De ce la concursul x a venit doar un om?”, ”De ce la licitația cutare s-au prezentat numai doi?” or ”De ce nu a venit nimeni?”. Și dacă se propune un preț mai mare, de exemplu, pentru licitații, astfel încât să se prezinte companiile, apar alte probleme, spune Lucian Georgescu: ”N-ai aprobare de buget”, deși bani sunt.

”Noi vorbim atât de mult de hoți, la Comisie sau la Parlament sau ăia care ne aud pe noi vorbind despre noi, ce să spună ei? Spun că înseamnă că așa o fi” remarcă rectorul. ”Nu mai face nimeni chestia asta” adaugă el, care spune deschis: ”Fraude se fac pe proiecte europene peste tot, în procente mai mari sau mai mici. Nu le-am inventat noi și nu vor dispărea niciodată. Dar la noi e mai dificil, pentru că, din 100 de hârtii precis ai uitat o semnătură sau o ștampilă, fără relevanță”. ”Trebuie să fie reguli puține, clare și ușor de pus în practică. Dacă există asta, ne mișcăm, dacă nu, așteptăm acte adiționale, trei aprobări, cinci clarificări” spune Lucian Georgescu.

Proiect blocat că a încălcat o regulă care nu exista

Analistul politic Bogdan Chirieac a remarcat că, peste toate cele menționate anterior, se așează și justiția nefuncțională, unde, în cazul unei contestații, durează cinci ani până se dă o hotărâre. ”Deci uiți despre ce e vorba. Noi suntem acum în justiție cu un proiect finalizat în 2013. În 2013 s-a finalizat proiectul, s-a închis cu succes, toate cheltuielile fiind recunoscute ca fiind eligibile. La trei ani după, vine un audit de sustenabilitate și se descoperă că, în 2012, am încălcat o regulă care a apărut în 2015. Am zis: ”Dom`ne, este adevărat că-n 2016 regula funcționează, dar, când am aplicat-o noi, în 2012, nu exista, deci nu puteam să încalc ceva care nu exista”. Au zis că ei nu se mai ocupă de chestia asta, e un detaliu, ne iau banii și să-i dăm în judecată. Și am început procesul” a dezvăluit rectorul Universității Dunărea de Jos Galați, controlul venind de la Autoritatea de Management de la Ministerul Fondurilor Europene. ”Nu e o chestiune de ministru, de guvern sau de coaliție, e o chestiune a celui de la nivel mediu (n.r. de decizie)” a remarcat Lucian Georgescu.

Până în 2022, justiția nu a luat o decizie definitivă în speța de mai sus. ”În 2-3 ani cred că o rezolvăm” spune rectorul. Până acum au fost patru sau cinci termene, la distanțe de peste un an.

România, la coada inovației în UE. Rectorul Lucian Georgescu: Când avem idei deștepte, trebuie să le protejăm. În SUA, îți dă brevetul de azi pe mâine. La noi, în 3-4 ani

România are cele mai slabe punctaje din Uniunea Europeană în materie de inovație și, deși majoritatea statelor membre au realizat progrese notabile, țara noastră a avut una dintre cele mai slabe evoluții în acest domeniu.

Pe acest subiect Lucian Georgescu, rectorul Universității Dunărea de Jos Galați, a ținut să precizeze una dintre principalele cauze care a dus la poziționarea rușinoasă a României în clasamentul european al gradului de inovație este birocrația. În acest sens, el a menționat timpii lungi de așteptare pentru emiterea brevetului de invenție.

