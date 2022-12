De ce trebuie România să intre în Schengen în 2023. Victor Negrescu: Este singura şansă. Altfel, va fi foarte complicat pentru ţara noastră să ţină pasul

"Din păcate, şedinţa Consiliului European nu a rezolvat nimic, pentru că nu avem o perspectivă reală în ceea ce priveşte aderarea României la spaţiul Schengen. Cu toate acestea, există în continuare un sprijin puternic din partea mai multor state membre. Am văzut şi reacţia cancelarului social-democrat din Germania, care a ţinut ca la această reuniune să spună că sprijină aderarea României la spaţiul de liberă circulaţie.

Cred că sub presiunea acestor oameni influenţi din spaţiul european, pot exista premise ca în viitor acest subiect să fie din nou discutat în Consiliul de resort. Asta ne propunem ca ţară, să reuşim să facem acest lucru, dacă nu în prima parte a anului viitor, măcar sub preşedinţia spaniolă. Este singura şansă, pentru că dacă nu o facem, la finalului anului viitor va avea loc o revizuire a mecanismelor Schengen şi va fi foarte complicat pentru ţara noastră să ţină pasul şi să poată intra în Schengen în viitor. Trebuie să fim foarte activi, să menţinem subiectul pe agenda europeană, astfel încât reacţiile acelor state influente din spaţiul european să convingă acest guvern (n.r al Austriei) care a blocat România", a declarat Victor Negrescu la News Hour with CNN, de la Antena 3, emisiune prezentată de Sergiu Cora, Sabrina Preda şi Ana Maria Roman.

Cancelarul Austriei cere garduri la graniţa externă a UE

Karl Nehammer, cancelarul Austriei, vrea ca la graniţa externă a UE să fie construite garduri, afirmând chiar că "trebuie să trecem, în sfârşit, peste acest tabu".

În plus, spune Nehammer, acest gard din Bulgaria ar trebui să fie construit cu bani de la Uniunea Europeană.

Cu doar câteva ore înainte de această declaraţie, Nehammer a făcut iarăşi referire la numărul migranţilor ilegali care trec prin Bulgaria şi România, însă de această dată a avansat o altă cifră faţă de cea prezentată la Consiliul JAI: 20.000!

”Poziția Austriei e să susținem Bulgaria și România. Nu e vorba despre o țară împotriva altei țări. Dar trebuie să știți că în Austria avem peste 75.000 de migranți. Și știm din investigațiile poliției austriece că 20.000 de migranți ilegali au trecut prin România. Și trebuie să găsim o soluție”, a declarat cancelarul Karl Nehammer.

Austria a blocat aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, pe motiv că prin aceste ţări ar trece mulţi migranţi care ajung apoi în Vestul Europei, dar a fost de acord cu aderarea Croaţiei, în ciuda datelor prezentate de Frontex, care arată că cei mai mulţi migranţi din Vestul Europei au ales ruta Balcanilor de Vest.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News