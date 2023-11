De ce țin cu Israelul? Fiindcă țin cu palestinienii

”Am văzut răul în stare pură. Israelul are dreptul să riposteze”, a spus președintele Biden, după atrocitățile comise de Hamas în 7 octombrie.

Noi, cei care am trăit răul adus de dictatura sovietică, am putea să înțelegem că lupta Israelului împotriva Hamas este totodată și una pentru eliberarea palestinienilor ținuți captivi în Gaza de respectiva grupare criminală.

Locuitorii Fâșiei Gaza sunt ostatici Hamas încă din 2006. La fel ca naziștii, după ce a câștigat la limită alegerile, Hamas și-a eliminat cu pistolul oponenții politici, și-a terorizat proprii conaționali, a folosit tehnici de manipulare asupra copiilor de grădiniță, le-a ucis bunicii, a instituit o dictatură de subdezvoltare, cheltuind pe arme sau în folos propriu resursele care ar fi putut aduce bunăstare poporului palestinian.

Cine îi sprijină pe criminali? Alți dictatori. Liderul Chinei, Xi Jinping, care a schimbat Constituția pentru a rămâne președinte pe viață, Putin, Erdogan, ayatolahii...

Noi am trăit sub dictatură și nu ne-a fost bine. Aproape 45 de ani am așteptat ca adversarii din celălalt bloc militaro-politic să câștige, să ne elibereze, fiindcă nu aveam șanse dacă încercam să ne eliberăm singuri.

Palestinienii sunt folosiți ca scuturi umane, sunt amenințați cu moartea de Hamas dacă vor să plece în sud, la fel cum Honecker sau Ceaușescu își împușcau la frontieră supușii care încercau să evadeze, sunt ținuți în sărăcie și teamă. Aristocrația terorii și aparatul ei represiv nu au de ales. Încheierea războiului ar însemna încheierea domniei lor asupra poporului palestinian.

Și nu ne vorbiți nouă, celor care am fost duși cu forța la mitingurile pro-Ceaușescu, de mitingurile din occident care ar sprijini Hamas. Cred că omul de rând, de pe linia frontului, pionul sacrificat în jocul Iranului și al Rusiei, citește altfel pancartele cu ”Free Gaza”: e primul care s-ar bucura dacă ar fi eliberat de Hamas.

