De ce să pui un burete îmbibat în zeamă de lămâie în frigider. Efect uimitor

Lămâia este un aliment bogat în vitamina C, este bună în prepararea diverselor mâncăruri, în prăjituri, băuturi, dar e folosită și în gospodărie la curățenie, igienă și nu numai.

Lămâia este un bun agent de curățare și degresare și șterge cu succes petele de pe geamuri, de pe vase, de pe blatul din bucătărie sau de pe fundurile de lemn, degresându-le eficient.

De ce e bine să pui un burete îmbibat cu zeamă de lămâie în frigider.

Zeama de lămâie are proprietatea de a îndepărta mirosurile neplăcute.

Deci, pentru a scăpa cu uşurinţă de mirosul neplăcut din frigider, pune în frigider, peste noapte, un burete îmbibat cu zeamă de lămâie.

Coaja de lămâie. De ce este extraordinară

Iată cum poți folosi coaja de lămâie:

Pentru eliminarea mirosului coșului de gunoi: Pune în fiecare zi coji de lămâie în sacul de gunoi pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute.

Pentru a-ți proteja bucătăria de furnici: Pune bucăți mici de coajă de lămâie pe praguri, în jurul intrărilor, pe pervaz și lângă orice crăpături sau găuri în perete. Furnicile nu suportă mirosul de lămâie.

Pentru un miros plăcut în frigider: Cojile de lămâie pot absorbi mirosurile din frigider. Nu trebuie decât să pui niște coji de lămâie într-un castron și efectul nu va întârzia să apară.

Pentru a curăța cuptorul cu microunde: Pune apă până la jumătate și coji de lămâie într-un vas special pentru microunde. Lasă cinci minute la cuptor, până când apa fierbe și se face condens. După aceea scoate cu atenție vasul și șterge cu o cârpă vaporii de lămâie din cuptor.

Pentru păstrarea zahărului brun cât mai fin: Dacă ai adesea probleme cu zahărul brun întărit, tot coaja de lămâie este remediul potrivit, notează eva.ro. Pune coji de lămâie fără miez direct în pachetul de zahăr și va rămâne tot timpul fin.

Apa cu lămâie, efectul advers la care nu te-ai fi gândit. Avertisment ferm: Se poate agrava

"Bea un pahar de apă cu lămâie în fiecare dimineață!", spun influencerii din social media, antrenorii de fitness și pasionații de nutriție. Deși există beneficii ale acestui ritual de dimineață, unele persoane ar putea resimți o serie de efecte adverse.

"În timp ce rețelele de socializare susțin că băutul apei cu lămâie stimulează metabolismul, descompune grăsimile și detoxifică organismul, literatura medicală nu arată la fel de mult entuziasm în jurul acestor beneficii", spune dr. Lauren Manaker, MS, RDN, de la Nutrition Now Counseling și membră a grupului Eat This, Not That! Medical Expert Board, potrivit Spectacola.ro

Riscuri pentru sănătate

Potrivit experților, există câteva riscuri pentru sănătate ale acestui ritual. Unul dintre efectele secundare majore ale consumului de apă cu lămâie ar putea fi arsurile la stomac și refluxul acid.

"Pentru unele persoane, în special pentru cele cu reflux acid, consumul de apă cu lămâie poate agrava simptomele refluxului. Mâncatul sau băutul de alimente acide, fie că este vorba de apă cu lămâie, roșii sau felii de grapefruit, poate declanșa simptome de reflux, care pot fi destul de inconfortabile pentru unii", spune Manaker.

Când apare refluxul acid

Refluxul acid apare atunci când acidul din stomac urcă în esofag, provocând inflamații și iritații. Aproximativ 20% din populație suferă de reflux gastroesofagian, cunoscut și sub numele de GERD, potrivit experților de la Johns Hopkins.

pH-ul - un indicator care măsoară nivelul de aciditate - al sucului de lămâie este între 2 și 3, ceea ce înseamnă că este acid; alimentele acide sunt mai susceptibile de a exacerba simptomele GERD, în timp ce alimentele alcaline (cu pH ridicat), alimentele bogate în fibre și alimentele bogate în apă pot calma simptomele.

Vestea bună în condumul apei cu lămâie

Vestea bună este că apa cu lămâie nu trebuie neapărat să vă afecteze în acest fel.

"Dacă nu simțiți acel efect de arsură, obiceiul de a bea apă cu lămâie v-ar putea ajuta să vă mențineți hidratat, mai ales dacă vă place mai mult acel gust de citrice decât să beți apă simplă", spune Manaker.

"În cele din urmă, menținerea unei hidratări adecvate ajută la susținerea sănătății generale, iar dacă vă place gustul apei cu lămâie și asta vă face să beți mai mult, este un lucru bun", adaugă ea.

Concluzia? Dacă organismul tău nu experimentează o reacție negativă prin consumul de apă cu lămâie, atunci poți bea un pahar atunci când te trezești! Stabilirea unui astfel de ritual sănătos vă poate pregăti ziua pentru succes.

