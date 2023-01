De ce nu suflă Rita Mureșan în lumânările de pe tort, de ziua ei: Am o pietricică pe inimă. Le sting cu mâna

Rita Mureșan a povestit că mama ei a început să se simtă foarte rău, chiar de ziua ei de naștere. În acel moment, singura dorință a designerului era ca pe certificatul de deces al acesteia să nu fie trecută ziua ei. Imediat cum a trecut de de ora 00:00, femeia s-a stins din viața. De atunci, designerul a renunțat la gestul de a sufla în lumânări de ziua sa.

"Când vine ziua mea de naștere am o pietricică pe inimă. Oricum nu mai suflu in lumânări de 9 ani. Dorințe îmi pun, dar lumânările le sting cu mâna. Petreceri mai fac, îmi place să-i am pe cei dragi aproape. Cel puțin o dată la două săptămâni, am la masă 20 de oameni. Mie îmi place să găteasc, îmi place să-i văd lângă mine", a spus Rita Mureșan în podcastul Cristinei Șișcanu, scrie viva.ro.

"Același lucru i s-a întâmplat și Rebecăi, tot la 10 ani"

Se pare că dramele nu au ocolit-o deloc pe Rita Mureșan. La doar zece ani, designerul a fosta fost în comă.

"Am stat în comă când aveam 10 ani. Am reînvățat să scriu, să vorbesc. Îmi plăcea să stau mult cu capul sub streașină când ploua. S-a acumulat răceala. Pur și simplu mi-a pus viața în pericol. Am reluat activitățile de la zero. Probabil binecuvântarea mea era că eu la școală eram mult înainte. Am stat șase luni și ceva prin spitale. Nu a fost nevoie să repet anul. Același lucru i s-a întâmplat și Rebecăi, tot la 10 ani (n.r. fiica ei) E bine că am trecut peste", a povestit Rita Mureșan într-o emisiune TV, potrivit Spynews.

"Nu m-am mutat cu niciun bărbat de atunci"

Vedeta a trecut și printr-un divorț, care s-a finalizat în termeni amiabili, de dragul fiicelor sale.

"Relația mea cu Nelu nu a fost foarte pasională. A fost așa mai simplă. La doi ani și puțin, a venit și a doua fată. Eu am fost prima care am zis, noi nu mai suntem un cuplu, dar o să fim mereu o familie. (…). Eu am fost cea care a intentat acțiunea de divorț. Deși ne-am despărțit, noi mergem împreună la evenimentele importante ale celor dragi. (…)', a declarat Rita Mureșan în podcastul Cristinei Șișcanu, scrie viva.ro.

"A fost o condiție la divorț"

"Eu i-am păstrat numele. A fost o condiție la divorț. Eu am muncit mult la numele Rita Mureșan. Nu-i sunt prea simpatică nici acum. Dar repet, relația mea cu Nelu nu s-a schimbat absolut deloc. Noi în continuare facem Paștele și Crăciunul împreună. La fel de rar ne vedem și acum. O dată de lună, de 4 ori, depinde", a mai spus designerul.

"Fiecare din noi am încercat să ne refacem viața. Nu m-am mutat cu niciun bărbat de atunci. Cum se apropia momentul, fugeam. (…) Eu sunt complexă, vorbesc cu îngerii, fac rochii. Nu poți să intri în viața mea fără să ai un anumit nivel. (…) Divoțul a fost o suferință, dar nu poți compara cu șocurile pe care le-am trăit eu de-a lungul vieții", a mărurisit Rita Mureșan.

