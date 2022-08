"La Caragele, în 2017, Romgaz a descoperit această pungă de gaz considerată cea mai mare resursă de gaz din ultimii 50 de ani din România. Avaeu 12 sonde în exploatare în perimetrul de la Caragele şi trebuiau să mai pună încă 17 sonde. Costurile la zi erau de 45 milioane de euro şi aveau nevoie de încă 75 milioane de euro ca să scoată tot gazul de acolo.

În 2017, conducerea Romgaz, cu ministrul de la vremea respectivă, Toma Petcu, au asumat acest plan de investiţii, şi din 2017 până în 2022 nu s-a scos nici 10%. De ce? Fiindcă fosta conducere a Romgaz, care e şi actuala conducere a Romgaz, pentru că directorul adjunct a făcut schimb cu directorul general, a avut tot felul de clienţi pe care i-a băgat să sondeze în perimetrul de la Caragele. Şi pentru că ei nu erau de specialitate, nu au avut aparatura necesară, s-au rupt sondele. Ministerul a raportat imediat, la nivelul anului 2019-2020, că e o problemă tehnică şi că sondele s-au rupt în solul de sare.

Efectul? Din 2019 încoace, România stă cu gazul în pământ la Caragele, suntem de trei ani importatori neţi de energie, am importat de la ruşi prin tot felul de subsidiare din Elveţia, Ungaria, Bulgaria. Noi azi importăm energie electrică din Bulgaria! În ultimii 10 ani, Bulgaria şi-a dublat capacitatea de producţie a energiei electrice, iar România a înjumătăţit-o. În condiţiile în care ei nu au capacităţile noastre de producţie a energiei electrice.

Şi noi am ajuns să cumpărăm energie electrică din Bulgaria. România face asta! Dacă luaţi un specialist care are peste 70 de ani şi a construit sistemul energetic naţional şi îi spuneţi asta, face infarct aici. România a ajuns să importe energie electrică din Bulgaria. În timpul ăsta, stăm cu gazul la Caragele, în Marea Neagră ne jucăm de-a exploatarea.

Trag un semnal de alarmă. Sper ca OUG-ul care o să apară joi să nu elimine dreptul de preempţiune a statului român pe gazul din Marea Neagră. Sper să am informaţii eronate şi să nu se întâmple asta. Sper să mă înşel eu. În legea off-shore, statul român are drept de preempţiune. Pe toate gazele din off-shore. Sper să nu am dreptate", a declarat Radu Popa la DC NEWS TV.

Zăcământul descoperit la Caragele e mai mare decât se credea: România și-ar acoperi întregul consum, dacă l-ar exploata. ”Toată lumea zicea că sunt nebun”

"Se pare că zăcământul de la Caragele e mai mare decât se credea iniţial. Dacă iniţial se vorbea de 30 miliarde de metri cubi, recent s-a descoperit o a doua pungă de gaze la o adâncime mai mare, de aproape 5500 m. E aproape triplu faţă de primul, iar exploatarea sa înseamnă un volum similar cu cel din platoul Mării Negre, ceea ce ar asigura independenţa energetică a României pentru următorii 20 de ani. Premierul Nicolae Ciucă a confirmat recent că exploatarea va începe în 2024", a punctat Răzvan Dumitrescu în emisiunea Subiectiv de la Antena 3.

Senatorul PNL Vlad Pufu a făcut o interpelare despre acest zăcământ, în care a întrebat de ce au fost oprite investiţiile la Caragele şi de ce sunt reluate abia acum", a declarat senatorul Vlad Pufu, PNL Buzău. CITEŞTE MAI MULTE AICI

