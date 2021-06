De ce nu e prins cel care i-a bătut în geam lui Clotilde Armand. Gușă: Este în dezavantajul ei. Se face de râs

"Ea a sunat la 112. Au confirmat cei de la 112 că au primit un apel de la ea și a spus atâta un domn îmi bate în geam", a spus Cozmin Gușă, în emisiunea Deferiți mass-media, de la DCNews TV.

"De ce nu este respectivul luat, întrebat, analizat? Este foarte simplu: te uiţi la numărul maşinii" a spus jurnalistul Val Vâlcu.

"Este în dezavantajul doamnei Clotilde Armand pentru că un locuitor poate nici nu o fi bătut în geam, i-o fi spus ceva, nu i-o fi spus ceva şi atunci este în dezavantajul ei. Păi, vă daţi seama, dacă este în dezavantajul ei, că se face de râs? Iar asta nu se doreşte", a spus Cozmin Gușă.

"Acţiuni de filaj, acţiuni de hărţuire"

De mai multe zile, Clotilde Armand afirmă în spaţiul public că este amenințată, că îi este vandalizată mașina. Pe 8 iunie, primarul Sectorului 1 a mers la poliție să depună plângere.

"Am venit să fac nişte... să dau nişte declaraţii în legătură cu nişte plângeri. Se fac acum nişte procese, sunt nişte plângeri pe care le-am făcut eu în legătură cu acţiuni de filaj, acţiuni de hărţuire şi am venit, cum am spus... Poliţia acum face nişte anchete şi m-au invitat să dau nişte declaraţii", a declarat Clotilde Armand, la ieşirea din sediul Secţiei 1 de Poliţie.

"A început să lovească cu pumnii în geam"

"În această dimineață eram în trafic iar la stopul unui semafor un bărbat agresiv a venit spre mașina mea, a început să lovească cu pumnii în geam și a încercat să-mi deschidă ușa de mai multe ori. Am raportat incidentul Poliției și mi-am văzut mai departe de drum. PS: Guys, sunteți tot mai penibili. Nu mă intimidați și nici nu voi ceda în fața amenințărilor voastre mafiote", scria Clotilde Armand, atunci, pe Facebook.

