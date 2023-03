De ce cafeaua bună nu e cea care te face insomniac. Florescu: Mai e câte un român: Domnule, am fost în Italia, am băut o cafea, nu am dormit trei zile și trei nopți! Asta ai nevoie, să nu dormi?

În podcastul Avangarda cu Ionuț Vulpescu, Gheorghe Florescu a spus de ce cafeaua bună nu e cea care te face insomniac.

Gheorghe Florescu: Mai există câte un român care merge în Italia și spune: „Domnule, am fost în Italia, am băut o cafea, nu am dormit trei zile și trei nopți!” Bravo ție! Asta ai nevoie, să nu dormi trei zile și trei nopți? Am văzut un film documentar, cu Jamie Oliver și cu patronul cafenelei Gambrinus din Napoli. Deșteptul ăla de patron spunea: „Eu fără cafea robusta nu pot să beau cafea”. Și fac italienii bagă multă robusta.

Ionuț Vulpescu: Cafeaua diavolului!

Gheorghe Florescu: Asta e! Fiica mea are o colegă, la Roma. A fost să o viziteze la Roma. Și am zis, dacă tot te duci la Raisa, vezi primele trei cafele din Roma. Oricine dintre românii noștri se poate duce să verifice ce spun eu. În legătură cu Londra, ați înțeles, găsiți la Harrods, atât. Restul, nu. Partea I a fost cu Londra. Partea a II-a urmează la Roma. S-a întors la București cu trei pachete de cafea. Cafea Greco, îi dau și numele, înființată la 1600 și ceva, cu cafenea. Cafea Duo, și a treia, nu mai știu cum. A luat de la fiecare cafenea câte un pic de cafea și a adus la București. Am făcut degustare de cafele rare din Roma. Nu a plăcut nimănui, dintre cei care au gustat, mă refer și la personalul nostru. Care bea din toate cafelele.

Am degustat cafeaua, nu ne-a plăcut, a rămas nefolosită. M-a întrebat doamna respectivă, angajata noastră: „Ce fac, domnule Florescu, cu cafeaua asta?” „Ia-o tu!” „Ce să fac, eu nu beau asta, e o porcărie!” Vă dați seama, primele trei cafele din Roma. Zic „Dă-o cui vrei.” Avem pe stradă un băiat care în copilărie a avut poliomielită, și acum e mai amărât, spală mașini, de ocazie. I-am zis: „Dă-i-o lui”. A doua zi vine cu cafeaua înapoi, și zice: „Mă, dar, ce cafea e asta, că nu am putut să o beau?” Nici măcar acest băiat nu a putut să bea cafeaua de la Roma. I-am mai dat o cafea de la noi mai accesibilă la preț, să o amestece să o poată bea. Păcat. O grămadă de bani!

VEZI ȘI: Rețeta lui Suleyman Magnificul: Cafeaua după care erau înnebuniți Al. Rosetti și Ilie Ceaușescu / video - https://www.dcnews.ro/reteta-lui-suleyman-magnificul-cafeaua-dupa-care-erau-innebuniti-al-rosetti-si-ilie-ceausescu-video_908396.html

