De ce a renunţat Nadine la muzică şi televiziune: Succesul e uneori o MASCARADĂ, e praf în ochi. Am decis să las totul şi să plec

"Titus Munteanu a ales să fie el acela care să pună o temelie în construcția omului care am devenit. Am fost la o preselecție la care nu voiam să mă duc, fiind convinsă că nu va angaja TVR o neagră (după cum auzisem de la alții, că eu inițial nu m-am gândit vreodată că nu m-ar angaja, însă de atâtea ori am auzit-o, încât am început să-i cred). Am luat preselecția și aia a fost. " a mărturisit Nadine pentru Viva.

Celebritatea a schimbat-o

Să cunoști celebritatea la 18 ani poate fi derutant. Aşa a fost şi pentru Nadine care s-a văzut dintr-odată într-o lume cu multe provocări dar şi multe capcane. Chiar ea a mărturisit în mai multe interviuri televizate că, la un moment dat, începuse să se transforme. Simţea cum aroganţa şi orgoliile pun stăpânire pe ea şi că începe să devină un alt om. "Nu eram un om instruit pe chestiuni simple de viață. Nu știam să fac diferența dintre bine și rău, de exemplu. Nu știam să socializez, să comunic. Nu pricepeam că lucrurile pe care le fac sunt parte dintr-o construcție a ceva… a unei identități atât la nivel personal, cât și social. Am devenit extrem de vanitoasă. Credeam că sunt mai bună decât alții, credeam că merit mai mult decât alții. Foarte periculoasă combinația de vanitate, ignoranță și influență. Norocul meu a fost că „am decis să las totul și să plec. Am pus între ghilimele „am decis pentru că acum înțeleg că decizia s-a întâmplat într-un alt plan… Omul care eram nu ar fi fost capabil de o asemenea decizie. Am avut parte de o intervenție divină care m-a scos de pe un drum periculos" a declarat pentru sursa citată.

"Este umilitor. Percep total complexitatea omului care sunt, percep total complexitatea sistemului după care funcționează trupul meu fizic. Asta mă împiedică să mai percep așa-zisul succes despre care vorbesc oamenii. Pentru mine succes înseamnă, de exemplu, să ating o anume stare a minții sau să reușesc o anume conexiune cu Ființa în timpul meditației în alpha. La vremea la care spui că aveam succes, am lăsat totul baltă pentru că intuiam că despre altceva este vorba. Și am putut renunța pentru că nu percepeam succesul ca pe ceva valoros. Și am avut dreptate.", s-a confesat Nadine în interviul pentru Viva.

S-a mutat din România. Ce afacere și-a deschis mulatra

După mulți ani petrecuți în România, Nadine a ales să plece din România. Vedeta și-a terminat studiile, și-a luat bacalaureatul și acum deține o afacere de succes. Iar această schimbare a fost binevenită pentru artistă și familia ei. "Sunt foarte strategică, nu mă arunc așa. Lucrez de cinci ani la planul ăsta, la posibilitatea de a ne reloca unde ne dorim. Nu doresc să supraviețuiesc, vreau să duc o viață de calitate. Avem un business de familie, dar ne-a permis să lucrăm de la distanță, facem naveta la București, este greu. Dar doar așa ne-am permis această relocare. Vreau să duc o viață mai bună ca cea dinainte. Îmi place să evoluez, detest plafonarea, ține de orgoliul personal. Detestam să am nevoie să-mi dea cineva un job, e musai să faci cursuri de business", spunea, cu ceva timp în urmă, Nadine pentru Antena Stars.

