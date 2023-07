De ce a izbucnit în plâns Novak Djokovic la festivitatea de premiere de la Wimbledon 2023 - Foto în articol

La festivitatea de premiere, Novak Djokovic s-a emoționat. Sârbul a început să plângă atunci când a văzut că, în pofida înfrângerii, fiul său zâmbește în tribună.

'Nu e un moment plăcut pentru mine, dar pentru Carlos este cu siguranță. Trebuie să încep cu laudele pentru el. Ai jucat foarte bine, ai fost inspirat la serviciu. Felicitări.

Credeam că voi avea probleme cu tine doar pe zgură, dar se pare că am și pe iarbă. Felicitări pentru modul în care te-ai adaptat la suprafață. E extraordinar ce ai reușit. Felicitări ție și echipei tale.

Nu îmi place să pierd un asemenea meci, dar trebuie să fiu recunoscător că am câștigat multe meciuri mari, meciuri echilibrate și importante. Poate că trebuia să pierd și eu câteva finale strânse, acum s-au echilibrat lucrurile.

Mă bucur să-l văd pe fiul meu acolo că zâmbește (n.r. izbucnește în plâns). Te iubesc și îți mulțumesc că mă susții', a spus Novak Djokovic, după meci.

Novak Djokovic after loss to Carlos Alcaraz:



“Nice to see my son still up there, smiling.”



Novak started to cry.



“I love you. Thank you for supporting me. I’ll give you a big hug & we can all love each other. Thank you.” ???? pic.twitter.com/cwSp6BMA5q