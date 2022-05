De ce a divorțat Raluca Moianu. Vedeta tv, la patru ani de la moartea fostului soț: Pare o poveste tip telenovelă...

"Destinul meu era să am grijă de el până în ultimul minut"

"Cumva, cred că ne îndepărtasem un pic şi aveam nevoie de o pauză ca să ne dăm seama că, de fapt, ne iubim. A fost doar un break. Ne-am împăcat şi viaţa noastră a continuat și, deşi pare o poveste tip telenovelă, probabil că destinul meu era să am grijă de el până în ultimul minut. A fost foarte complicat momentul în care s-a îmbolnăvit şi lunile acelea în care Mara l-a văzut, practic, stingându-se", a spus Raluca Moianu, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

"Mi-a fost foarte greu, pentru că, în 2017 a murit tata, care mă iubea foarte mult. El a fost ambasador şi mi-a dat un anumit tip de educație. Și, când simțeam nevoia să-mi acord timp să mă vindec, Mario (Marius Ancuţa, n.r.) a fost diagnosticat cu cancer şi, după fix opt luni, s-a prăpădit", a mai spus vedeta tv.

"Nu mă plâng de singurătate"

Întrebată dacă își mai dă voie să iubească, Raluca Moianu a spus: "Nu ştiu. Nu cred... M-am înecat în muncă, aşa mi s-a părut mai simplu atunci. Dar acum sunt în echilibru, nu caut ceva. Sunt sociabilă, am prieteni, ies, sunt mare fană board game-uri şi am nişte prieteni cu care joc "Trenuleţe". Am o viaţă destul de plină, nu mă plâng de singurătate. Dacă e să mai vină cineva în viaţa mea, va apărea, nu trebuie să-l caut eu. Și trebuie să fie un gentleman, altfel nu se poate".

Ce spunea Raluca Moianu, la un an de la dispariția fostului ei soț

"Ziarele au scris că am fost în depresie. Nu, nu am fost în depresie. Am fost, însă, foarte tristă. Anul de doliu este important, n-aş fi putut să încep o relaţie sau să mă mărit imediat. N-aş fi putut. Am prieteni foarte buni. Adică am avut norocul unor familii de prieteni extraordinari care au fost cu mine şi lângă mine, care m-au scos din stare de fiecare dată", a spus Raluca Moianu în emisiunea Danei Săvuică, "E OK! să fii vedetă?".

"Ne-am făcut bagajele şi am plecat în America de Sud"

"După ce a murit soţul meu, ne-am făcut bagajele şi am plecat în America de Sud. Am plecat în Columbia, la Bogota, pentru că eu acolo am copilărit şi pentru că reconectarea mea la momentele acelea fericite m-a făcut să îmi dau un restart şi să pot să merg mai departe. Am stat acolo un an de zile şi am reuşit să ieşim din starea aia de tristeţe".

