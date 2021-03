De 8 martie, doamnele vor în inima Deltei Dunării. Complexul Lebăda, ofertă de 50% în martie și aprilie

În resortul de cinci stele, Lebăda Luxury Resort and Spa, cererea pentru oferta de 8 martie s-a dublat față de aceeași perioada a anului trecut.

”Pentru Ziua Internațională a femeii, 8 martie, am pregătit două oferte de nerefuzat! Pentru pachetul de două nopți de cazare, 5-7 martie, prețul pornește de la 120 de euro de persoană. În cadrul acestui pachet sunt incluse: cazarea, micul dejun, un pachet de bun venit în cameră, dar și cina festivă în data de 6 martie. Bineînțeles, am pregătit o ofertă și pentru cei care vor să petreacă doar o noapte de cazare în resortul nostru, Lebăda Luxury Resort and Spa, respectiv în perioada 6-7 martie. În cazul acestei oferte, prețul pornește de la 90 de euro de persoană, iar turiștii au incluse aceleași beneficii ca în cazul pachetului menționat mai sus.” Christophe Jacquat, director general Lebăda Luxury Resort and Spa.

În martie și aprilie, sejurul în Delta Dunării este mai ieftin cu 50%! Bonus: micul dejun este inclus.

Vacanțele în Delta Dunării sunt, acum, la jumătate de preț! Resortul de 5 stele Lebăda Luxury Resort and Spa vine cu oferte extrem de atractive pentru turiștii care vor să petreacă o vacanță de neuitat pe insula din inima Deltei Dunării, în cel mai exclusivist resort și cu un buget adaptat pentru fiecare călător în parte.

”Statistic vorbind, călătorii s-au îndrăgostit de locația noastră aflată la intersecția dintre Dunărea Veche și Dunărea Nouă și de la an la an vin într-un număr tot mai mare. În semn de apreciere, dar și din dorința de a ajuta dezvoltarea economiei locale și a turismului din zonă am redus prețul la cazare cu 50%. Astfel, până pe data de 15 martie prețul de cazare este la jumătate de preț pe întreg parcursul săptămânii. Surprizele, însă, continuă! De la 15 martie și până pe 15 aprilie, turiștii plătesc cu 50% mai puțin pentru sejurul din cursul săptămânii, adică de duminică până joi. Spre exemplu, pentru un sejur de două nopți într-o cameră de două persoane turiștii plătesc de la 69 de euro, iar micul dejun este inclus!

De menționat faptul că aceste oferte nu se cumulează cu pachetul de 8 martie.” Andrada Popovici, director de comunicare Lebăda Luxury Resort and Spa.