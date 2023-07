David Popovici, mesaj pentru tineri la revenirea în ţară. "Nu există magie, doar muncă!"

„Vă mulțumesc pentru prezență. În primul rând, aș vrea să încep prin a le mulțumi oamenilor care m-au susținut și care mă susțin, care au urmărit Campionatul Mondial și am învățat acum cât de importantă e susținerea voastră.

Am învățat cât de importantă e și în vremuri mai puțin bune, nu doar în vremurile bune. Cred că e cea mai bună ocazie pentru mine acum să le transmit copiilor și tinerilor care mă urmăresc că nu există magie, există doar antrenament, există efort constant pentru a-ți atinge țelul. E complet uman și normal să nu-ți iasă mereu, prefer să fiu un sportiv complet care știe să gestioneze suișurile și coborâșurile unei cariere imprevizibile pe care ți-o aduce sportul, decât un robot care știe doar să câștige. Consider că aceste experiențe mă fac mai puternic.

Cred că a fost cel mai intens an din viața mea, a fost un an haotic, bizar. Am reușit să trecem prin el cu bine și cred că acum este o oportunitate foarte bună pentru mine să înțeleg curajul și asumarea. Ține doar de mine cum reacționez când întâmpin obstacole în drumul meu. Este un proces, iar eu sunt aici să învăț. După cum văd eu lucrurile acum, am două variante.

Prima, las ceea ce s-a întâmplat să mă demoralizeze, să mă țină în loc, respectiv a doua variantă să las ceea ce s-a întâmplat să mă motiveze și caut să mă autodepășesc. Voi alege varianta a doua, bineînțeles, iubesc ceea ce fac. Nu am cum să câștig întotdeauna, îmi pare rău dacă vă așteptați la altceva. Asta e lumea reală”, a spus David Popovici, la revenirea în țară, conform sport.ro.

Joi, cu un an înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, Popovici a ocupat doar locul al şaselea la 100 m liber, la două zile după ce a ratat podiumul la 200 m liber.



"Din fericire pentru mine, ceea ce nu a mers perfect aici poate fi rectificat la antrenament", a spus el. "Deci, cât timp mă concentrez asupra antrenamentului, cât timp sunt mai riguros decât am fost anul acesta, care a avut o mulţime de suişuri şi coborâşuri, va fi bine", a adăugat românul.



Întrebat despre lecţiile de învăţat din prestaţia sa la Fukuoka, David Popovici a precizat: "De îndată ce am atins zidul după 200 de metri, mi-a venit în minte acest gând şi anume că trebuie să mă antrenez mai bine".



"Trebuie să mă antrenez mai mult şi, mai presus de toate, trebuie să fiu mai constant, asta face ca totul său funcţioneze", a adăugat Popovici, care a fost nevoit să-şi ajusteze pregătirea în acest sezon pentru a susţine bacalaureatul în România, reaminteşte AFP.



Joi, în finala de la 100 m liber, românul nu s-a aflat niciun moment în lupta pentru victorie, terminând cu mult în urma noului campion mondial, australianul Kyle Chalmers.



"Mă bucură că s-a terminat", a mai spus David Popovici, care şi-a propus acum să ia o pauză pentru "a reflecta la acest an plin şi ciudat", scrie Agerpres.

