Daniela Simulescu, astrologul DC NEWS, îndemn pentru români după ce a fost depistată cu COVID-19

"Iată-ne tot în acest format (n.r. doar audio). Pentru cei care nu ştiu, am fost depistată ca infectată cu noul coronavirus, de câteva zile sunt în carantină. Din fericire am o formă uşoară, suportabilă. Sunt norocoasă că m-am vaccinat, eu cred că a avut un rol foarte important vaccinul în faptul că am reuşit să trec cu bine de această perioadă.

Pe voi vă invit să fiţi sănătoşi, să aveţi grijă de voi. Indiferent de decizia pe care o luaţi în legătură cu organismul vostru şi cu această pandemie. Vă invit, vă rog şi vă implor să luaţi deciziile bazându-vă pe seama unor persoane specialiste şi nu pe baza persoanelor care ţipă toată ziua în stânga şi în dreapta după atenţie, dar care s-ar putea să fie chiar vaccinate şi mai protejate decât v-aţi aştepta. Asta vă spun eu pentru că sunt absolventă de jurnalism, am în spate ani de media şi ştiu cum foarte multe persoane vor să iluzioneze pe alţii, doar pentru a atrage atenţia, fără a avea în spate niciun studiu, nimic. Dacă luaţi o decizie, oricare ar fi ea, să aveţi în spate un om serios, nu doar pe unul care ţipă în stânga şi în dreapta pentru a vă provoca frică, anxietate. Bazaţi-vă pe oamenii de încredere! Doar pentru că unii apar la televizor, pentru că mai cântă, nu înseamnă că trebuie să vă spună ei ce trebuie să faceţi. Căutaţi specialiştii. Dacă decideţi să faceţi sau să nu faceţi ceva, să fie în urma unei discuţii cu un specialist, nu a unor oameni care nu ştiu cu ce se mănâncă treaba asta", a spus Daniela Simulescu în deschiderea horoscopului de pe 3 noiembrie.

VEZI DECLARAŢIA COMPLETĂ PE ASTROSENS.

Date alarmante în ultimele 24 de ore

Până astăzi, 3 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.676.293 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.785 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.441.340 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.196 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 149 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 49.115 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 02.11.2021 (10:00) – 03.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 451 de decese (221 bărbați și 230 femei), din care 2 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.