Daniel Oprița se gândește să demisioneze de la CSA Steaua, după eșecul cu Oțelul Galați: A fost circ / Video

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu (suspendat pentru acest meci) conducea cu 3-0 după circa o jumătate de oră, prin golurile marcate de Kehinde Fatai (14, 21) şi Octavian Ursu (32). Steaua a revenit în primul sfert de oră al părţii secunde, prin dubla lui Ştefan Bodişteanu (51, 59), dar nu a reuşit egalarea.

Oaspeţii au trecut pe lângă golul al treilea pe finalul partidei, prin Ştefan Pacionel (90), Adrian Popa şi Mădălin Mihăescu (90+4), dar portarul Cosmin Dur-Bozoancă s-a opus de fiecare dată. Rezultate: PLAY-OFF - Etapa 2 Joi ACS SC Oţelul Galaţi - CSA Steaua Bucureşti 3-2 Vineri ACSM Politehnica Iaşi - Gloria Buzău (Stadion Emil Alexandrescu - Iaşi, 18:00) Duminică FC Unirea Dej - Dinamo Bucureşti (Stadion Municipal - Dej, 16:00)

Clasament 1. CSA Steaua 43 puncte 2. Politehnica Iaşi 43 3. Oţelul Galaţi 39 4. Gloria Buzău 32 5. Dinamo 32 6. FC Unirea Dej 32 Primele 6 clasate la finalul sezonului regular vor disputa locurile de promovare.

Partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formaţie. La finalul play-off-ului, două echipe vor promova direct în prima ligă, în timp ce alte două vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 şi 7 din play-out-ul Superligii. Steaua nu are drept de promovare.

'Nu vreau să dau în jucători, dar ce am pățit în prima repriză... Sunt uluit. Am ajuns de nu mai am voce. Echipa de pe primul loc... Cei de la Oțelul au fost bărbațI. Au știut ce vor. În a doua repriză de ce am putut să jucam? Am avut ocazia să revenim.

În prima repriză ce ne-a oprit? Trebuia să mai schimb 7 jucători la pauză, nu doar 3. A fost un meci în care am trăit o umilință. Trebuie să conștientizeze că sunt la Steaua, trebuie să aibă atitudine. Le-am spus ce îi așteaptă la Galați.

Le-am spus și la pauză, că dacă vom continua și în a doua repriză așa, eu nu mai continui la echipă. Eu nu accept așa ceva și trăiesc prea intens. Trebuie să înțeleagă că au un nume în spate și n-au voie să piardă. Sunt prea dezamăgit de ceea ce s-a întamplat. Eu vreau să trec pe primul loc și o să am o discuție cu conducerea. M-a dat peste cap repriza asta.

E deja al doilea, al treilea meci când trăiesc asta și nu vreau să am probleme cu sănătatea. Am venit cu circul aici, a fost circ. Mi-a fost frică să nu luăm 5,6. Sunt câțiva jucători de la care tot aștept câte ceva, dar se pare că s-au culcat pe o ureche. Nu pot să trec peste ceea ce s-a întamplat, nu vreau să fiu umilit', a spus Daniel Oprița, după meci.

PLAY-OUT - Etapa 1

Sâmbătă

Grupa A FC Metaloglobus Bucureşti - CS Minaur Baia Mare (Stadion Metaloglobus - Bucureşti, 11:00) CSM Slatina - AFC Unirea 04 Slobozia (Stadion 1 Mai - Slatina, 11:00)

Duminică

Politehnica Timişoara - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (Stadion Ştiinţa - Timişoara, 11:00) Clasament 1. Unirea Slobozia 31 puncte 2. AFK Csikszereda 29 3. CSC 1599 Şelimbăr 27 4. CSM Slatina 27 5. Metaloglobus 21 6. Minaur Baia Mare 19 7. Politehnica Timişoara 13 Grupa B

Sâmbătă AFC Progresul 1944 Spartac - FC Braşov (Stadion CNAF Buftea sintetic, 11:00) ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu - AFC Unirea Constanţa (Stadionul Municipal Constantina Diţă - Târgu Jiu, 11:00) CSC Dumbrăviţa - SC FC Ripensia Timişoara (Stadion Ştefan Dobay - Dumbrăviţa, 11:00)

Clasament

1. Concordia Chiajna 32 2. FC Braşov 31 3. CSC Dumbrăviţa 27 4. Viitorul Pandurii 25 5. Progresul Spartac 17 6. Ripensia Timişoara 16 7. Unirea Constanţa 12 În cadrul play-out-ului, în fiecare grupă se va disputa un singur joc între participante, rezultând astfel şase meciuri pentru fiecare formaţie.

La finalul play-out-ului, vor retrograda locurile 6 şi 7, iar cele două formaţii de pe locul 5 în cele două grupe vor juca un baraj în dublă manşă pentru menţinerea în liga secundă. Atât în play-off, cât şi în play-out, echipele vor intra cu punctajul acumulat la finalul sezonului regulat.

