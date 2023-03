Nicio șansă pentru activistul politic american Daniel Ellsberg. A fost diagnosticat cu cancer pancreatic în fază terminală

"Pe 17 februarie, fără multe avertismente, am fost diagnosticat cu cancer pancreatic inoperabil", a transmis pe Twitter Ellsberg, care în aprilie urmează să împlinească 92 de ani. "Îmi pare rău să vă anunţ că medicii mei mi-au mai dat de trăit trei până la şase luni", a adăugat acesta, potrivit Agerpres.



În 1971, Ellsberg, pe atunci consultant al guvernului american, a remis cotidianului New York Times şi altor ziare documente din studiul top-secret la care colabora, intitulat oficial "Raport al Grupului de lucru pentru Vietnam al biroului secretarului apărării", un studiu guvernamental în mai multe volume care analiza cum s-a ajuns la sângerosul impas din Vietnam.



Dezvăluirile cunoscute ca Pentagon Papers au avut efectul unei bombe, contrazicând ceea ce susţinuse ani la rând guvernul despre acest conflict.



Ele au arătat că administraţii succesive americane au extins în secret dimensiunile acţiunii militare americane în Vietnam, chiar şi atunci când liderii SUA se convinseseră că războiul nu putea fi câştigat.



În 1972, Ministerul american al Justiţiei l-a dat în judecată pe Ellsberg pentru transmiterea documentelor către presă, dar acuzaţiile ce i-au fost aduse au fost respinse în 1973.



Ulterior Daniel Ellsberg a activat ca militant pentru drepturile omului şi antirăzboi.



El a precizat joi că a ales să nu facă chimioterapie şi a asigurat că, în pofida diagnosticului, nu are dureri fizice şi continuă să susţină interviuri şi seminarii.

