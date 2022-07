„Când am dat eu admitere la facultate (1992), eram 12 pe un loc, la Litere. Cu doi ani înainte începusem să mă pregătesc pentru examen. Făceam pregătire la gramatică cu mama mea adoptivă (Doina Cristea). La literatură…l-am întrebat pe tatăl meu adoptiv, Valeriu Cristea, cum să mă pregătesc. (Asta este ceva imposibil.) Și el mi-a dat un sfat, mi-a spus: „Citește istoria lui G. Călinescu, cap-coadă!” Și am stat și am citit această mie de pagini, format mare, a lui Călinescu, și, într-adevăr, datorită acestei lecturi, eu am înțeles, am pătruns, metabolismul literaturii române. Am înțeles cum funcționează lucrurile”, și-a amintit Daniel Cristea-Enache.

Notă fotografie:

În 1984, cu Doina Cristea (1945-2014) și Valeriu Cristea (1937-1999), părinții mei adoptivi (din 1987)

Din arhiva personală Daniel Cristea-Enache.

