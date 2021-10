Daniel Craig, intervievat de vedete la finalul aventurii ca James Bond. Ce vrea să facă în continuare şi ce mănâncă actorul

Întrebat da Naomie Harris ce ar prefera să facă şi unde ar vrea să locuiască, acum că a terminat cu seria de filme James Bond, iată ce a răspuns actorul.

"Mi-ar plăcea să fiu pe mare. Sunt îngrozit de asta, e un loc înfricoşător, dar este de asemenea şi inimaginabil de frumos. Mereu m-am gândit că mi-ar plăcea viaţa de marinar şi mereu am vrut să traversez Atlanticul. Fără poluare, sub milioane de stele, ar fi spectaculos cu adevărat", a declarat Daniel Craig, citat de The Guardian.

Regizorul Rian Johnson l-a întrebat pe actor care a fost cea mai urâtă experienţă din timpul filmărilor în carieră.

"Am fost bombardat cu fructe de opal la teatrul Tyne când aveam 16 sau 17 ani. Făceam trei matineuri pe săptămână în faţa unor copii care nu aveau chef să vadă Romeo şi Julieta. Dar aveau aceste fructe şi pur şi simplu le aruncau în noi, pe scenă. La un moment dat, m-am săturat de asta, aşa că am început pur şi simplu să mănânc fructele. Asta a smuls nişte râsete din sală", a explicat Craig.

Ce mănâncă pentru o formă de invidiat. Răspuns surprinzător al lui Daniel Craig

Actriţa Kathy Burke a vrut să ştie ce regim alimentar are Daniel Craig pentru a-şi menţine forma de invidiat, dar şi dacă mai trişează uneori.

"Da, pentru numele lui Dumnezeu, mai mănânc câte o farfurie de ouă prăjite în mult ulei. Măcar o dată pe săptămână. Sunt preferatele mele, alături de pâine prăjită şi sos Worchestershire", a punctat britanicul.

De ce îi va fi dor de rolul lui James Bond

Ana de Armas a vrut să ştie ce îi va lipsi actorului din filmele James Bond.

"Îmi va lipsi tot acest efort comun. Eu am crescut în teatru şi am învăţat devreme că trebuie să avem grijă unii de alţii. Şi nu am avut parte niciodată de asta mai mult decât pe platourile de filmare pentru James Bond. Asta şi pentru că atitudinea producătorilor este de genul 'suntem o mare familie'. Mi-au dat o şansă să fiu creativ. Asta îmi va lipsi, libertatea de creativitate în filmele Bond", a concluzionat actorul.

VEZI Daniel Craig aka James Bond donează pentru prevenirea suicidului