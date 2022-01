Daniel Buzdugan: Să pornim "războiul NEVĂZUT"! Să respirăm ADÂNC, să stăm în pace 2-3 minute orice-ar fi!

Vezi și: Care e PLANUL lui Putin, ce urmărește și ce înseamnă pentru România. Românii din Ucraina, despre război: DISTRUGEREA! Situaţia e aranjată

Daniel Buzdugan este cunoscut pentru mesajele profunde pe care le împărtășește cu urmăritorii săi, iar de această dată, el a făcut referire la un război al sufletului.

"Suntem într-un război continuu cu alții: cu guvernul, cu șoferii ceilalți, cu biserica, cu polițistul de la rutieră, cu doamna de la ghișeu la care urlăm, cu vecinii, cu rudele, cu colegii, cu prietenii de pe Facebook, pentru că toți sunt foarte răi, numai noi cei care acuzam suntem foarte buni.

O mică Pauză!

Să respirăm adânc, să stăm în pace 2-3 minute orice-ar fi!...

Ok, revenim!

Acum să ne focusăm pe "războiul nevăzut", cum se spune în spiritualitate, războiul din interiorul fiecăruia dintre noi!

În momentul în care reușim să ne uităm în sufletul nostru și să-l vedem așa cum este el cu îngeri și cu demoni, atunci suntem pe drumul cel bun pentru a câștiga "războiul nevăzut", după care vom considera câștigat și "marele război" de dinafară, cu ceilalți, pentru că în fapt n-o să mai fie război!

Paradoxal: să Câștigi un război prin neparticipare

Frustrările, pizma, ura, ispita, disperarea de a-ți face un rost cu orice preț în lumea asta nu pot fi rezolvate nici de guvern, nici de legi, nici de colegi.

Nicio instituție nu poate modela sufletul uman decât numai noi singuri ca indivizi.

Înainte de a-i certa pe alții să ne certăm pe noi să vedem cu ce le facem noi viața grea altora, înainte de a ne gândi cu ce ne fac alții viața grea nouă, cum spunea Paisie Aghioritul: "Să vedem ce anume îl odihnește pe celălalt, iar nu ce te odihnește pe tine".

Să spânzurăm cât mai sus ideea că vinovatul vine totdeauna din afară niciodată din interiorul nostru. Să pornim așadar războiul nevăzut!

De acest "război nevăzut" depinde în mod definitoriu salvarea sufletelor noastre!", a scris Daniel Buzdugan pe pagina sa de Facebook.

"De-am gândi așa și am pune în practică, ce victorii am obține! / În fiecare dimineață după ce te trezești, să te uiți în oglindă! Din păcate oglinda a fost înlocuită cu telefonul"

Mesajul lui Daniel Buzdugan nu a trecut neobservat, iar urmăritorii lui i-au dat dreptate și au reacționat la postarea sa:

- "Când ajungem să urlăm, înseamnă că ne-am îndepărtat unul față de celălalt.Chiar s-a întâmplat în tot și în toate…ni s-a cerut distanțare.! Urlăm în speranța că vom fi auziți, dar celălalt fizic este lângă noi…la distanță regulamentară! Să (re)învățăm să ne ascultăm sufletele,să realizăm că totuși suntem aproape!"

- "Doar în câteva cuvinte vă spun că sunt mulți oameni care cred că adevărul universal este la ei, și îl susțin cu acel limbaj "războinic", pentru că nu îl pot demonstra!"

- "Vrei o schimbare? Începe cu tine! De-am gândi așa și am pune în practică, ce victorii am obține!"

- "Mare dreptate ai, toată lumea-i supărată pe ceva, cineva. E nevoie de o pauza si un început cu multa iubire"

- "Daniel Buzdugan au fost războaie bune, războaie rele, unii lupta cu ei însuși, alții lupta pentru ca aproapele are mai mult decât ei. O vorbă am învățat de la tata, în fiecare dimineață după ce te trezești, sa te uiți in oglinda! Din păcate oglinda a fost înlocuită cu telefonul"

Anul trecut, de ziua fiicei sale, Daniel Buzdugan a transmis un mesaj emoționant.

"Fata lu’ tata vreau să-ți readuc aminte că indiferent pe ce mări vei naviga de-a lungul vieții și prin câte valuri vei trece, noi (mama, tata și Luca) vom fi mereu limanul la care să te adăpostești pe timp de furtună!

Ai fost o bucurie din prima clipă când erai doar o liniuță roșie pe un test de sarcină, ai fost o bucurie și la naștere, dar mai ales la prima ieșire a noastră, când nu împlinisei decât două luni și am plecat cu tine în brațe în Franța, pentru că nu voiam sub nicio formă să ne ratăm vara fără să plecăm undeva, iar tu ai fost atât de cumințică și pe avion și pe autobuze, și pe trenurile care ne-au plimbat prin satele din Provence, și chiar și când te-a băgat mama în mare... De atunci mi-am dat seama că semeni cu mine și ca vei fi o plimbăreață.

Maria mea, te rog să ai grijă de inimioara ta, să rămâi o copchilă toată viața, cum spunem noi moldovenii, să nu primești oamenii urâți să-ți intre în ea cu pantofii murdari, și să nu permiți nimănui să-ți taie aripile.

Să fii răbdătoare, să asculți mai mult decât să vorbești, să fii din nou răbdătoare, să fii și blândă chiar atunci când crezi că ar trebui să fii dură, să nu judeci oamenii după numere (case, mașini, bani), ci după poveștile lor de viață, să ierți și să nu disperi dacă aștepți prea mult, pentru că cei care sunt răbdători primesc întotdeauna ce-i mai bun, uită-te la tăticul tău.

Să cauți fericirea, nu cariera, să citești mult ca să fii deșteaptă, să stai de vorbă mai ales cu oamenii simpli că de la ei vei primi o energie bună, să spui din suflet Buna ziua, Mulțumesc și Iartă-mă!

Să nu uiți că ești româncă, născută din părinți ieșeni și nu în ultimul rând că ești și vei rămâne o bună creștină!”, a scris Daniel Buzdugan pe contul său de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News