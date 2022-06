Dana Budeanu despre Scandalul Coroniţelor: Jos labele de pe premianţi! A început mascarada pă copii. Ce vorbiţi, mă? Nu mai e ok să fii bun? Hai să interzicem şi medaliile!

Dana Budeanu este cunoscută pentru ieşirile acide şi replicile tăioase cu care ne-a obişnuit deja. A avut o astfel de răbufnire şi pe Facebook unde i-a luat la rost pe cei care susţin renunţarea la premierile de la sfârşitul anului şcolar şi implicit la coroniţe ori recompense de orice fel pentru elevii silitori, cu rezultate notabile la învăţătură: "Gata, mă! A început mascarada pă copii! Jos labele de pe premianţi! Un obicei superb! Nu e nimeni afectat că nu ia coroniţă, doar voi adulţii neterminaţi!!! Aşa îi creşteţi? Este superb să fii recompensat și premiat pentru că un an ai fost cel mai bun! Nu mai e ok să fii bun, să înveți, să performezi? Ce vorbiți, mă? De ce? Că nu ia copilul nu știu cui premiu? Marș! Sunt copii care învață la lumânare și iau 10! Coronița e a lor! Bravo, copii! Nu vă este ruşine? Toți copiii iau premiu! Toți sportivii! Păi hai, mă, să nu se mai ia nici medalii, să fim toți niște neterminaţi care trebuie să lâncezim, care nu avem voie să ne bucurăm! Am luat coronițe de mi-a ieșit pe nas! Fetițele mele nu iau mereu! Așa şi? Se bucură de serbare, se bucură pentru cei care iau din suflet! Că așa e creștinesc și frumos! Vreți să distrugeți tot ce e magic și superb! Vreți ca puii să crească fără ambiție, fără bucurii, fără note, fără teze, fără educație, fără nimic! Pe bune, doamna Săftoiu? Poate dumneavoastră ați avut traume d-astea pã coronițe!! Eu și majoritatea nu am avut! Am avut mereu copii de 10 în clasă și? Rușine să vă fie tuturor că susțineți așa o anomalie!!!! Mama mea a fost un copil de 10 pe linie până la sfârșit! E o minune de om, un înger coborât pe pământ! Marș de pe copiii eminenți! Avem olimpici, avem copii extraordinari, de care nu mai știe și nu mai vorbește nimeni, că nu mai e modern, mă! E mișto să fim toți o apă și un pământ de mediocri! Nu! Copiii trebuie să știe ce înseamnă performanță și să primească diplome și coronițe! Când erau fetițele mici la Ioanid - Grădiniță, Școală & Liceu, împreună cu părinții cumpărăm cupe și le dădeam la finalul micilor campionate! Superb! Școală premia și copiii activi și copiii cu abilități extraordinare și copiii premianți la concursurile din afară școlii! Eram toți fericiți în careu pentru ei și după plecam la înghețată! Jos labele de pe copii şi copilărie"

Toată nebunia a plecat de la o petiţie

O petiție publică lansată de profesoara Ana-Nela Popoveniuc, de la Școala Gimnazială „Ion Creangă”, din Bacău, a generat o dezbatere foarte aprinsă în mediul online. Profesoara cere renunțarea la festivitățile de premiere pentru copii, asta pentru că recunoașterea meritelor premianților îi supără pe elevii cu rezultate mai slabe la învățătură. În urma acestei petiții, în mediul online, s-au născut dezbateri ample despre importanța festivității de premiere și coronița dată elevilor. “Numele meu este Ana-Nela Popoveniuc și sunt profesor doctor la Școala Gimnazială ,, Ion Creangă” din Bacău. Această petiție este creată în nume personal, ca urmare a efectelor pe care am observat că le are asupra elevilor premierea în cadru festiv a celor cu rezultate bune, făcându-le publice mediile, scoțându-i în evidență și separându-i în acest fel de colegii lor, dar și suferința celor cu rezultate mai puțin bune, care sunt puși în antiteză, în mod fățiș, cu cei premiați.” Susțin eliminarea premierii publice ca un drept la intimitate al copilului. Nicăieri în lume elevii nu sunt apreciați sau umiliți în mod public, prin astfel de ierarhizări finale, în învățământul obligatoriu. Școala nu reprezintă un concurs, ci dreptul firesc al copilului la educație. Elevii să fie premiați pentru reușite la olimpiade și concursuri și nu la absolvirea unui an școlar, în fața tuturor. Ei nu trebuie să fie în competiție cu colegii lor, sistemul ierarhic deschis conducând către invidie și ură, încurajând animozități între copii de vârsta mică și adolescenți. Consider transmiterea publică a mediilor și a rezultatelor obținute de elev, fără a fi nevoie de acordul părintelui sau tutorelui, o încălcare a datelor cu caracter personal, cu efecte traumatizante emoțional pentru copil”, se arată în petiția profesoarei Ana-Nela Popoveniuc.

