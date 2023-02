Dan Șucu, mesaj după ce galeria Rapidului a înjurat-o pe Cristina Neagu 

În timpul partidei CSM Bucureşti - CS Rapid Bucureşti, scor 31-24 (13-14), disputată la 22 februarie în Sala Polivalentă din Capitală, în cadrul optimilor de finală ale Cupei României la handbal feminin, mai mulţi suporteri ai echipei Rapid au adus injurii jucătoarei Cristina Neagu, cea mai valoaroasă handbalistă româncă.



Ulterior, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Constantin Din, a anunţat sancţionarea fermă a comportamentelor jignitoare, agresive şi antisociale prin interdicţia persoanelor respective de a intra în sală, după ce Cristina Neagu a fost jignită în mod repetat de suporterii echipei Rapid. Totodată, FRH a menţionat că va interzice vuvuzelele şi tobele la meciurile de handbal.

Patronul Rapidului, Dan Șucu, prima reacție

Dan Șucu a preluat echipa de fotbal a Rapidului. Acum, când galeria și-a dat în petec, Șucu spune că nu înțelege ce s-a întâmplat, galeria Rapidului fiind una dintre cele mai apreciate din țară.

"Doar am citit câteva articole, am văzut articole, dar nu ştiu amănunte în privinţa asta. (n.r. - Cristina Neagu a fost înjurată de galerie). Chiar mă miră, pentru am văzut o grămadă de articole în care suporterii Rapidului erau lăudaţi, suporterii Rapidului care au făcut curat după ce au mers în deplasare, am văzut multe aprecieri.

Ar fi ceva nou, ceva neaşteptat, pentru că i-am văzut extrem de entuziaşti în ce priveşte susţinerea echipei de handbal", a declarat Dan Şucu la Orange Sport.

Cristina Neagu, înjurată. Cum se apără CS Rapid

Gruparea CS Rapid susţine, într-un comunicat de presă publicat pe un site de socializare, că handbalista Cristina Neagu (CSM Bucureşti) a arătat prin declaraţiile sale din trecut lipsă de respect faţă de istoria şi tradiţia clubului, iar injuriile adresate de suporterii giuleşteni la adresa ei în ultimul meci direct au apărut în acest context.



"Depăşindu-şi cu mult statutul de jucătoare, Cristina Neagu a avut repetate ieşiri publice în care a acuzat direct sau voalat clubul Rapid pentru titlul câştigat sezonul trecut. Dincolo de lipsa de respect faţă de istoria şi tradiţia clubului Rapid, lăsând la o parte şi absenţa fair play-ului, aceste declaraţii repetate nu doar că au inflamat atmosfera, dar au şi reuşit să jignească şi să întristeze în acelaşi timp fetele noastre care au reuşit o performanţă uluitoare în sezonul trecut. Colegele de meserie ale Cristinei Neagu. Poate dacă presa ar fi atras atenţia asupra acestor ieşiri ale jucătoarei Neagu, poate dacă CSMB ar fi avut o poziţie publică pe subiect, în raport cu angajata sa, poate dacă FRH ar fi reacţionat aşa cum a făcut-o ieri, tensiunea nu ar fi escaladat. Pentru că aşa cum finanţarea publică vine la pachet cu obligaţii, şi statutul de bun naţional atrage după sine obligaţii de conduită publică. Atât în afara terenului (vezi exemplele de mai sus), cât şi pe parchet. Acolo unde, pentru a te bucura de respectul total al publicului, prestaţia sportivă (mai mereu la superlativ) trebuie completată de un comportament la acelaşi nivel. Comportament de care noi, rapidiştii, în confruntările directe cel puţin, am fost văduviţi (cu regretul provenit din uriaşa admiraţie pentru sportiva Neagu admitem asta). Nu analizăm dacă înjurăturile sportivei Neagu au fost la adresa rapidiştilor, la adresa arbitrilor sau a observatorilor. Ne dorim respect din ambele părţi, indiferent de numele celui în cauză", se menţionează în comunicatul publicat pe pagina oficială de Facebook a CS Rapid.

