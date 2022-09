Dan Negru: Nu mai dați bani pe excursii scumpe în Coreea de Nord să pozați așa ceva. Avem la Chișinău! Te ia durerea de cap / video

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a prezentat un monument din centrul Chișinăului închinat lui L*nin:

„Am găsit un monument de te ia durerea de cap (...). În centrul Chișinăului, cum ar veni al doilea cel mai mare oraș al României Mari, am găsit un monument, nu credeam că mai există așa ceva în partea asta de lume. Oamenii trec nepăsători pe lângă el, iar monumentul ăsta e închinat eroilor comsomolului l*nini*st, tovarășului L*enin.

În 2022, în centrul orașului, găsești monumentul ăsta. Culmea, e și bine întreținut, bine luminat, bine îngrijit. O tovarășă ține o făclie în mână și ne luminează calea. Lustruit, îngrijit, curățat, iluminat. Nu mai dați bani pe excursii scumpe în Coreea de Nord să pozați așa ceva, le găsiți și aici monumentele astea. Oamenii trec nepăsători. De zeci de ani e aici și tuturor li se pare normal. Istoria care ne învață că nu învățăm nimic din istorie“, a spus Dan Negru.

Dan Negru, reacție în cazul lui Visarion Alexa: Eu n-am uitat niciodată cine e fruntea bisericii ortodoxe. Și nu mă refer la patriarhul Daniel

Dan Negru a avut o reacție în cazul lui Visarion Alexa.

„Nu-l cunosc pe Visarion Alexa. M-a invitat la podcastul lui dar cum nu mă duc deloc la podcasturi, l-am refuzat și nu l-am întâlnit. Frauda, abuzul, păcatul sunt ale fiecăruia in parte. Sunt pe CNP-ul din buletin. Dar noi ne pricepem cel mai bine să le generalizăm. Politiceni sunt hoți și doctorii șpăgari. Monarhia nu era bună că l-am avut pe Carol al II-lea, fotbaliștii sunt proști și căntărețele ușuratice. Mereu am generalizat. Degeaba l-am avut pe Ferdinard că noi am văzut doar erorile lui Carol II-lea, degeaba Dinu, Lucescu sau Gică Popescu sunt parteneri excelenți de dialog, noi am văzut doar blocnotesu' lui Claudiu Răducanu.

Nimeni nu generalizează mai bine ca noi. Poate greșesc și bisericile când pun in cârca oamenilor lor mai mult decat pot ei duce. Eu n-am uitat însă niciodată că-n fruntea bisericii ortodoxe nu e patriarhul Daniel si nici in fruntea catolicilor nu e Papa de la Roma. E un tânăr de vreo 30 de ani care mi-a spus că-mi va da odihnă atunci când voi fi împovărat. E singurul pe care-L cred. Ceilalți să-și ducă păcatele și greșelile fiecare pe CNP propriu ! "Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă"- Iisus-”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Povestea omului care a inventat stabilopozii. Dan Negru: Nu știu ca cineva să-i fi luat vreodată un interviu

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a vorbit despre Mircea Ulubeanu, omul care a inventat stabilopozii:

„Toamna începe intr-o zi a verii..

Dacă tot s-a dus vara.

Stabilopozii pe care îi vedeți vara la mare sunt invenție românească. Mircea Ulubeanu a inventat structura asta de beton care protejază digurile de valuri...în 1965 a brevetat-o în România apoi invenția a fost folosită în Anglia, Germania, Franţa...

