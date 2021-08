Dan Negru, despre omul care l-a convins că are har: Au fost câteva întâmplări în care "umărul" lui a fost decisiv

Este vorba despre părintele Vasile Ioana de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi din București.

”Învăț mereu câte ceva de la părintele Vasile pentru că, la rândul lui, are un bun Învățător, ale cărui învățăminte au schimbat lumea. Pentru mine, harul părintelui Vasile e că știe bine să "traducă" marile Învățăminte pe înțelesul meu. Ne știm de mulți ani, să fie vreo 15, și cred că e unul din prelații români care știe să fie cool, păstrând tradiția. Și ăsta e cel mai greu lucru.



Am fost în vară împreună pe Muntele Athos, unde am trăit o perioadă cu disciplina călugărilor pe care părintele Vasile mi-a explicat-o "băbește". Altă dată, m-a învățat smerenia, arătându-mi exemple concrete despre smerenie și lipsa ei. Sunt doar două exemple care-mi vin acum în minte. Dar am multe altele.

Sunt mulți ani de când ne cunoaștem, vreo 15, și în anii ăștia am trecut prin multe împreună pentru că atunci când mi-a fost greu i-am căutat ajutorul și au fost câteva întâmplări din viața mea în care "umărul" lui a fost decisiv. Și, din disponibilitatea de a-i ajuta pe ceilalți, m-a convins că are har”, a spus Dan Negru pentru DC News.

Vasile Ioana slujește într-o bijuterie arhitecturală, un monument istoric care, în ciuda faptului că este o biserică mică, devine un spațiu mare, datorită bucuriei cu care o umple părintele.

Vasile Ioana este o bucurie de om. Nu degeaba te salută cu ”Bucurie!”

Vasile Ioana este un preot al vremurilor noastre care a înțeles că, pentru ca un om să se apropie de Dumnezeu sau pentru ca un om pur și simplu să fie mai bun, este nevoie să vorbească pe limba fiecăruia. Vasile Ioana este mai mult decât un preot dintr-o biserică frumoasă din inima Bucureștiului. Îți este și tată, și frate, și psiholog, și prieten. Îmbracă orice haină sufletească pentru a te vedea împăcat, pentru a te vedea bucuros, pentru a te vedea transformat în bine.

Am văzut multă lume plecând de la el în lacrimi, dar sunt niște lacrimi de eliberare. Pentru că asta simți când vorbești cu preotul Vasile Ioana: descătușare, ieșirea la suprafață dintr-o mocirlă sufletească, bucurie, speranță. Vezi continuarea aici.