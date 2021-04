Dan Barna nu are nevoie de voturile AUR: Nu voi negocia vreodată, sunt extremiști

”Este o coaliție complicată, cu cât sunt mai mulți parteneri, obiectivele fiind diferite, e mai greu de găsit acea rezultantă care duce lucrurile înainte” a spus Dan Barna, la Digi24, despre problemele PNL - USR PLUS - UDMR.

În acest context, după ultima criză în coaliție, provocată de revocarea din funcție a ministrului Sănătății, s-a încheiat un nou acord cu prevederi suplimentare, printre care prevederea conform căreia dacă nu există susținere în coaliție, formațiunile politice partenere pot căuta alte surse de susținere politică, de exemplu, în Parlament.

Întrebat dacă un astfel de acord ar putea exista pentru alegerea primarilor în două tururi, Dan Barna a răspuns că ”de acolo a pornit, exact această reformă este subiectul acelei prevederi din protocol”, în contextul în care UDMR nu susține modificarea. Dan Barna susține că USR PLUS, dar și PNL o susțin. Acordul la care au ajuns a fost: ”când vom aduce în Parlament această inițiativă (alegerea primarilor în două tururi n.r.), nu va fi nicio supărare în coaliție dacă inițiativa va trece cu votul celorlalte partide din Parlament”.

Cu privire la negocierea USR PLUS cu AUR, Dan Barna afirmă: ”Cu AUR nu am negociat sub niciun fel, pentru că, din păcate, este un partid extremist”. Liderul USR a întărit: ”nu voi negocia vreodată cu cei de la AUR”.