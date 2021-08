În urma mai multor sesizări făcute atât de cursanți, cât și de școlile de șoferi, există situații în care cursantul poate susține examenul practic doar de 2 ori, înainte ca dosarul său, care e valabil un an de la finalizare orelor de pregătire, să expire. În plus, cursantul trebuie să finalizeze orele de pregătire înainte de a susține examenul teoretic (sala).

Astfel, în intervalul de timp dintre cele 2 probe, cursantul nu are posibilitatea de a practica, decât dacă optează pentru ore suplimentare de condus, care trebuie plătite. Este evident că elevii uită sau își pierd din experiență în această perioadă lungă de așteptare. Astfel, promovabilitatea scade foarte mult, iar procentele de promovabilitate pentru școlile de șoferi nu sunt juste.

Problemele au fost comunicate pe platforma SoferOnline, o platformă de pregătire auto, chestionare și legislație rutieră pentru viitori șoferi.

Andrei Ciceu: Promovabilitatea a scăzut foarte mult

În acest sens, redacția DC News l-a contactat pe Andrei Ciceu, fondatorul SoferOnline, pentru a afla informații suplimentare despre îngreunarea procesului de examinare și despre demersurile făcute în scopul soluționării problemei:

„În mare parte, acest lucru se întâmplă de când a început pandemia, la 2-3 luni după, când nu a mai funcționat școala de șoferi și sunt afectați toți cursanții din țară. În Cluj se așteaptă undeva la 2-3 luni între examenul teoretic și cel practic, în alte orașe se stă până la 5 luni. Din cunoștințele pe care le am, promovabilitatea este la 30% la examenul practic.

S-au făcut cereri de către școlile de șoferi, s-a ridicat această problemă, însă nu s-a luat nicio măsură în acest sens de către autorități“, a precizat, în exclusivitate pentru DC News, Andrei Ciceu.

Proiect pentru reducerea numărului de accidente mortale. Titi Aur: Zace în neputinţă. Asta mi-a spus un parlamentar

Fostul pilot de raliuri Titi Aur, specialist în conducere defensivă a explicat cum România ar putea face o economie la buget de 600 de milioane de euro prin reducerea numărului de morți de pe șosele. Dar se pare că nimănui nu îi pasă de sângele de pe șosele.

”Accidentele la noi pot fi diminuate. Din păcate nu pot fi aduse la zero, dar ar putea fi diminuate prin implicarea foarte mult a autorităților prin forțarea acestor etape de educație în școala generală, în școala de șoferi și după. Suedia care este cea mai sigură țară din punct de vedere al conducerii a ajuns la zero victime copii în accidente de circulație. Zero morți copii în accidente de circulație. Pentru acest rezultat au contat toate etapele de educație: școala, părinții care sunt responsabili și țin copii în scaune, respectă cu mai multă strictețe regulile când este cu copilul în mașină. La noi vedem acei inconștienți care pe lângă faptul că nu țin copiii asigurați în centură sau în scaun mai fac și diferite nebunii pe drum: depășiri riscante, nu acordă prioritate. Eu nu cred că există un părinte sau chiar o rudă care să nu își iubească copilul. Eu cred că sunt doar inconștienți. De ce sunt așa? Pentru că nimeni nu le spune. Că el crede că mașina îi conferă acea siguranță și dacă el conduce de 3,5,7,10, 20 de ani, nu poți să-i spui nimic unuia care conduce de 20 de ani că el știe tot.

În 2019 cred că am ajuns la 120 de copii morți în accidente de circulație în timp ce Suedia are zero absolut la acest capitol”, a spus Titi Aur.

”Un alt indicator, neoficial, care poate să arate că doar educația poate să schimbe lucrurile și nu drumurile este aceea statistică neoficială că în timpul alegerilor locale crește numărul de victime și de accidente pe drumurile județene. Explicația este că fiecare autoritate locală, primărie, consiliu județean, înainte de alegeri încep să asfalteze ca să arate poporului cât de buni sunt ei să fie realeși. Cu ultimele resurse, cu împrumuturi, toți asfaltează, pun petice să astupe gropile. Și când se vede șoferul român pe drumul bun, că până atunci în ultimii doi trei ani a tot mers prin gropi și prin șanțuri și șleauri, când a văzut drumul asfaltat merge mai tare și atunci crește numărul de accidente și numărul victimelor. Asta se întâmplă pe DN 2, DN 6”, a mai explicat fostul pilot de raliuri (citește continuarea AICI).