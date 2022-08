Curajul nu are vârstă! O bunicuţă de 93 de ani, la al cincilea zbor pe aripi

Curajul nu are vârstă! Betty Bromage, din Cheltenham, Gloucestershire, a efectuat un zbor legată de aripa unui avion deasupra aerodromului Rendcomb din Marea Britanie. Bătrânica strânge fonduri pentru organizaţia caritabilă Sue Ryder, care se ocupă cu îngrijiri paliative (care atenuează simptomele unei boli fără a o vindeca şi care sunt acordate bolnavilor aflaţi în fază terminală), drept mulţumire pentru că a avut grijă de cumnata ei. Bunicuţa Bromage a declarat că ideea de a zbura legată de aripa avionului i-a venit prima dată când s-a uitat la o reclamă pentru un baton Cadbury’s Crunchie. “Am vrut să fac acest lucru pentru a-mi dovedi mie însămi că încă mai pot realiza lucruri extreme. Să zbor legată de aripa unui avion nu este ceva la care m-am gândit vreodată cu adevărat, dar am vrut să strâng fonduri în scopuri caritabile, aşa că am început să mă interesez ceea ce aş putea face.

La vârsta mea, nu pot alerga, aşa că am căutat alte idei şi m-am inspirat dintr-o reclamă. M-am gândit: «Cred că aş putea face asta» şi de aici a pornit totul”, a spus simpatica doamnă Betty, care suferă de artrită la nivelul gâtului şi are un stimulator cardiac. Bătrânica strânge fonduri de la vârsta de 87 de ani şi a strâns deja peste 23.000 de lire sterline pentru organizaţii caritabile locale.

Wingsuit flying - arta de a zbura

Pentru oameni zborul a devenit un lucru cât se poate de real! Și nu e vorba de parapante, planoare, deltaplane și alte dispozitive de planare. Ai nevoie doar de un costum special cu membrane, multe ore de parașutism în spate și stăpânirea tehnicilor de zbor. Costumul arată că o salopetă de schi având adăugată o membrană între picioare și între brațe și corp, fiind confecționat din Nylon Rip-Stop sau Parapack cu fâșii subțiri de plastic pe alocuri. Acest sport se numește "wingsuit flying". Aparent, acești zburători se joacă "de-a păsările", însă nu este chiar așa - de la început până la sfârșit acești temerari folosesc o mulțime de tehnici. Pe lângă costum, echipamentul conține și o parașuta ce este folosită pentru aterizare. Zborul se poate începe dintr-un punct fix aflat la o înălțime mare - un vârf de munte - sau sărind din avion sau elicopter. Odată aflat în aer, zburătorul trebuie să depărteze brațele și picioarele în paralel, pentru a nu se răsuci și pentru a controla planarea.



Potrivit turistik.ro, o formă de aripi artificiale a fost utilizată pentru prima oară prin anii 1930, pentru a spori viteză pe orizontală. Aceste prime costume erau confecționate din materiale că pânză, lemn, mătase, oțel sau chiar oase de balenă, și nu erau prea eficiente. Potrivit folclorului creat în jurul costumului cu aripi, între 1930 și 1961, 72 dintre cei 73 de temerari au decedat testandu-și costumul. La mijlocul anilor 1990 parasutistul Patrick de Gayardon a creat un costum cu aripi ce a înregistrat performanțe ne mai întâlnite. Din păcate Patrick de Gayardon a murit în 1998, în timp ce testa o modificare la parașuta. Moartea să s-a datorat unei erori de instalare și nu unei defecțiuni ale costumului. În pofida sfârșitului tragic, de Gayardon a pus bazele unei noi generații de "oameni-păsări". În 1998 Jari Kuosma din Finlanda și Robert Pecnik din Croația au pus bazele companiei BirdMan, pentru a crea un costum sigur și accesibil pentru toți parașutiștii, precum și un program de instructaj. Scopul acestora era să promoveze ideea că aceste costume pot fi sigure și să ofere începătorilor plăcerea de a zbura.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News