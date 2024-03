Cum și-a dat seama Ioana Ginghină că Papadopol are pe altcineva: Îi spuneam numai "iubițica lui tata" și "Adrienuța"

"A fost o perioadă când eram plină de nervi, am fost șocată că eu pot să zic anumite lucruri la nervi, de asta îmi doream să ne despărțim, ca să mergem mai departe. După, am înțeles că asta a fost, hai să mergem înainte. Nu am avut niciodată nicio problemă să cunosc alte doamne din viața lui, chiar mă distrez”, a spus Ioana Ginghină, în podcastul “Universul Parental”, scrie unica.ro.

"Niciodată nu am vorbit urât de ea"

"Eu bănuiam relația, pentru că am văzut niște poze, iar după ce s-a confirmat eu și cu Ruxandra îi spuneam numai "iubițica lui tata" și "Adrienuța", noi așa o alintam tot timpul și așa vorbeam. Niciodată nu s-a vorbit altfel, pentru că mi se părea normal să vorbim frumos, eu nu știu ce a fost acolo, Ruxandra avea contact cu ea, chiar spunea că gătește mai bine decât mine, dar niciodată nu am vorbit urât de ea.

Eu cred că, dacă era bine la noi, putea să vină și Jennifer Lopez și îi zicea "lasă-mă că am acasă". Nouă în viață ne e ușor să dăm vina pe exterior, noi nu avem nicio problemă. Niciodată nu ne gândim la noi. Nu am vorbit nici pe unul, nici pe altul de rău. Colegii abia așteptau bârfe, dar nu am simțit să zic ceva de rău. Era imediat, atunci. Lăsați femeia în pace”, a mai spus actrița.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News