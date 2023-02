Cum se păstrează sucul de portocale: cu acest truc al bunicii va rezista câteva luni

Sucul va rezista câteva luni. Un pahar de suc delicios de portocale este cel mai bun mod de a începe ziua. În plus are beneficii considerabile. Dacă îl bei proaspăt te poți bucura pe deplin de toate vitaminele pe care le are.

Dacă ai mai multe portocale și ai decis să le storci, poți utiliza o metodă foarte rapidă care te va ajuta să-l păstrezi o lungă perioadă de timp. Află ce trebuie să faci pentru a păstra sucul de portocale mai mult timp.

Cunoști deja care sunt beneficiile portocalei pentru sănătate. Există multe motive pentru care experții recomandă consumul acestui fruct citric.

În primul rând, este o sursă de antioxidanți, în special de vitamina C. Proprietățile antiinflamatorii favorizează funcționarea corectă a sistemului imunitar și reduce riscul de infecții. În plus, acest fruct are un conținut mare de fibre. Din acest motiv s-ar dovedi a fi o armă suplimentară pentru reglarea colesterolului rău și protejarea intestinului.

Cel mai bun mod de a păstra gustul și textura sucului este să îl îngheți. Tot ce trebuie să faci este să iei niște sticle mici pe care le poți pune la congelator. Umple recipientul ales cu suc și lasă-l în congelator, unde poate fi păstrat chiar și șase luni.

Când va fi timpul să-l folosești, evident că va trebui să-l dezgheți. Pentru a face acest lucru, îl poți muta pur și simplu pe un raft din frigider.

Dar mai există o tehnică alternativă de conservare a sucului de portocale. Aceasta este pasteurizarea. Avantajul acestei metode este timpul mai mare de depozitare. Pentru a o implementa, mai întâi va trebui să torni sucul într-o oală mare. Adaugă aproximativ 200 grame de zahăr pentru fiecare litru de suc și câteva picături de suc de lămâie.

În acest moment, pornește aragazul la foc mediu și amestecă conținutul. Oprește focul de îndată ce sucul fierbe, apoi așteaptă să se răcească. La final, toarnă amestecul într-un recipient de sticlă, pe care îl vei fierbe în oală cel puțin încă 20 de minute. Acum poți depozita sucul de portocale pasteurizat într-un loc ferit de lumină și orice sursă de căldură.

