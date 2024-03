Cum se eschivează Ministerul Transporturilor de la responsabilitatea pentru morții de pe șosele. Titi Aur: Sunt consternat și disperat! / video

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a participat de curând la conferința „Drumuri sigure salvează vieți“, organizată de Deltabloc, unde a interacționat cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în ceea ce privește responsabilitatea pentru morții de pe șoselele României.

„Apropo de această conferință unde ați ridicat problema DN2, noi nu prea avem drumuri sigure“, a spus Florin Răvdan, jurnalist DC News.

„E clar că nu avem drumuri sigure, dar dacă discutăm despre conferință, eu sunt în continuare consternat și disperat, pentru că am văzut reprezentanți ai autorităților care au venit și au spus cât de bine ne e, afirmând că a scăzut numărul de accidente grave cu peste 40%. Nu au scăzut și am și demonstrat când am luat cuvântul că nu au scăzut. Este doar o ascundere după deget și o cosmetizare, pentru că s-a schimbat criteriul prin care e declarat accidentul grav. S-a modificat graficul, dar nu e ceva realist.

Domnul ministru Grindeanu nu a putut să vină și a desemnat pe secretarul general al ministerului, pe doamna Mariana Ioniță, care atunci când a luat cuvântul a spus un lucru ciudat și anume că s-a gândit să facă o caravană 'să le transmită informații tinerilor, că celor maturi nu au ce să le facă și că e treaba Poliției'. Comisarul de Poliție era în dreapta dumneaei“, a spus Titi Aur.

Foto: Agerpres

Politica MTI - eschivarea de la responsabilitatea pentru morții de pe șosele

„La sesiunea de întrebări i-am cerut lămuriri și i-am explicat că până în 1990, școala de șoferi era administrată de Ministerul de Interne, după 1990 acest lucru a trecut la Ministerul Transporturilor, care administrează școala de șoferi, atestatele profesionale și cursurile de conducere defensivă“, a spus Titi Aur.

„Dumneavoastră ați afirmat că nu dumneavoastră. Am mai auzit același lucru de la doamna Kalapis (n.r. Adriana Kalapis, director general în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii). Spuneți-mi ca să înțeleg, pentru că poate greșesc eu?“, a fost întrebarea pe care Titi Aur i-a adresat-o secretarului general de la MTI, Mariana Ioniță.

„Răspunsul dumneaei a fost: Da, eu nu sunt specialistă în siguranță rutieră. Aveți dreptate, dar nu asta am vrut să spun, ci probabil am fost greșit înțeleasă etc... . Mi-a mai spus că pot să vin la minister, să discutăm. Am simțit acolo același lucru pe care l-am văzut și l-am simțit când doamna Kalapis, care răspunde de siguranța rutieră, transmite în spațiul public faptul că nu ei (n.r. MTI), ci Poliția (n.r. e responsabilă). Acum, secretarul general al ministerului transmite același lucru, ceea ce înseamnă că e o politică a ministerului, adică hai să ne ascundem și să spunem că nu noi, ci poliția.

Polițistul care era lângă a și spus că ei sunt cu coerciția și nu mai au atribuții în ceea ce privește educația rutieră. Cei de la Ministerul Transporturilor se ascund, de fapt, să nu cumva să afle și să știe lumea că ei răspund. Dacă nu vine cineva să bată cu pumnul în masă și să spună 'Gata!', nu va fi bine, ci vor fi raportări de bine și noi vom muri în continuare pe stradă și va trebui să ne bucurăm că raportările arată bine.“, a conchis Titi Aur.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News