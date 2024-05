Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, despre perioadele în care nu a ținut legătura cu tatăl ei: "Aș minți dacă aș spune că asta nu m-a afectat"

"Ai mei nu mi-au spus niciodată "Nu!". Au știut doar cum să mă îndrume astfel încât să îmi dau singură seama dacă o anumită achiziție merită sau nu. În momentul de față, pot spune că nu mai depind de ajutorul lor financiar, ba chiar lucrul acesta se întâmplă de ceva vreme încoace.

Nu mai cheltuiesc fără cap, am început să fiu mai organizată și să conștientizez valoarea banului, astfel încât cu părinții mei nu am discuții despre bani decât dacă e nevoie să îmi cumpăr un lucru mai scump, pe care nu mi-l pot achiziționa singură. Cert e că mă pot baza pe ei, mă ajută fără să îmi pună prea multe întrebări", a spus Carmina Vârciu pentru viva.ro.

Despre perioadele în care nu a ținut legătura cu Liviu Vârciu

"Într-adevăr, au existat diferite perioade, dar consider că este ceva normal, mai ales având în vedere că am crescut la distanță. Aș minți dacă aș spune că asta nu m-a afectat în vreun fel, dar, cum am spus și mai sus, am realizat multe lucruri, și acum sunt fericită că ne înțelegem tot mai bine și că încercăm cumva să recuperăm din timpul nostru pierdut", a mai spus tânăra.

Carmina este fiica lui Liviu Vârciu și a Ramonei Teiceanu, cea care l-a făcut pe tată acesta pentru prima oară. Cei doi aveau 21, respectiv 22 de ani, când au început să formeze un cuplu și, la scurt timp, au și devenit părinți. Cu toate acestea, relația lor nu a funcționat, iar ulterior Ramona a decis să rămână la Arad și să-și crească singură copilul, păstrând totuși legătura cu tatăl fiicei sale. În timp, cei doi și-au refăcut viețile.

