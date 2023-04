Suntem cu toţii absolviţi de vină în faţa "Instanţei Supreme". Pentru că am primit graţiere prin sângele lui Hristos, însuşi Fiul Marelui Judecător.

Hristos a înviat! Prin rănile Lui s-au achitat integral toate păcatele noastre, toate bolile noastre, toate suferinţele noastre, toate trădările noastre. Prin moartea Sa s-a zdrobit tot ce n-a fost bine în noi şi s-a îndreptat axul lumii, pentru ca toate zilele de după el, Hristosul, să se rotească în jurul unui singur punct: Tatăl Creatorul. Tot ce-a rămas acum în urma Lui e “caz închis”, un proces câştigat cum bine zice Iosua Faur, pastorul Bisericii Baptiste Sfânta Treime din Brăila.

"Avem un mijlocitor la Tatăl. Altă soluţie nu este!"

“Sper că înţelegeţi că Dumnezeu, pentru cazul nostru care merită condamnarea la moarte, ne oferă graţiere prin sângele lui Hristos! Dar graţierea aceasta are valoare doar în viaţa acelora care, prin credinţă, trăiesc pentru Hristos. Biblia spune în 1 Ioan 2:1 – “Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Iisus Hristos cel drept.” Tot ceea ce trebuie să ştii tu despre păcat, într-o formă foarte simplă, se găseşte în 1 Ioan 2:1, pentru că acest verset îţi spune două lucruri despre păcat. Primul lucru – nu păcătui! E simplu! N-o face! N-o mai face! Al doilea lucru: dacă totuşi ai păcătuit, dacă totuşi ai căzut, avem un mijlocitor la Tatăl. Altă soluţie nu este! Ritualuri, mătănii, să te biciuieşti singur moral, emoţional? Nu, nu! E un singur mijlocitor – Iisus Hristos. Mijlocitor care mai înseamnă şi apărător, avocat.

Tocmai de aceea, dacă fugi la Cruce şi dacă te laşi în îndurarea Domnului, dacă te încrezi în jertfa deplină a lui Hristos, dacă ai păcătuit nu trebuie să te mai aperi singur! Hristos va fi avocatul tău. Oh, să ştii că duşmanul, Satan, va aduce acuze la adresa ta! Dar vezi… după ce Satan te va acuza, ştii cine se va ridica înaintea lui Dumnezeu? Se va ridica “Apărătorul” tău. Cum poţi să pierzi un caz când judecătorul e tatăl tău şi avocatul e fratele tău? Poţi să pierzi un astfel de caz? N-ai cum! Cazul este închis. Da, acuzatorul va spune... Nu, nu, nu! Nu se poate! A păcătuit şi trebuie să plătească! Dumnezeule, sunt regulile tale! – va zice Satan. Ştii ce va zice „avocatul” în momentul acela? Se va ridica şi va spune – Ba nu, cazul este închis pentru că nu se pot da două pedepse pentru aceeaşi vină! Pentru păcatele lui trecute, prezente şi viitoare Eu, Hristos, am plătit deja” spune Iosua, liderul BBST.

Când Iisus a murit, am înviat noi, păcătoşii şi nevrednicii de dragostea şi bunătatea lui Dumnezeu. A luat El toată durerea noastră şi-a purtat-o pe cruce ca pe o haină grea şi murdară, ca nu cu cumva să apese pe umerii noştri. Hristos a înviat pentru mine, pentru tine, pentru noi toţi. A rupt lanţurile, ne-a luat piatra grea de pe inimă şi a rostogolit-o ca pe cea de la mormânt. Dumnezeu Tatăl nu şi-a ridicat doar Fiul din morţi ci şi pe noi, nu L-a înviat doar pe Hristos, ci a trezit întreaga omenire la viaţă nouă, a adus-o la lumină şi a dat inimilor din carne bătaie în tempo de sânge hristic, sfânt şi curat precum Împărăţia Promisă.

