Cum s-a cunoscut Grațiela Duban cu soțul ei: Andrei s-a îndrăgostit foarte tare de mine. Eu eram într-o perioadă un pic mai grea din viața mea

„Andrei prezenta un eveniment la mare, eu prezentam un eveniment tot la mare. El era la Jupiter, eu la Olimp și trebuia să facem schimb de artiști între noi. Ideea este că atunci când m-am dus acolo să prezint a trebuit să mă duc de două ori la spectacolul pe care el îl prezenta pentru a vedea despre ce e vorba ca eu să fac la Olimp ceea ce făcea el la Jupiter. El avea oricum experiență. Și așa ne-am cunoscut.

Andrei s-a îndrăgostit foarte tare de mine. Eu eram într-o perioadă un pic mai grea din viața mea. O pierdusem pe mama de ceva timp și nu mă împăcam cu ideea asta.

Cred că aveam o oarecare depresie, anxietate, dar el m-a înconjurat cu atâta iubire, drag, grijă. Când ne-am cunoscut ne doream fix același lucru. Eu îmi doream familie, el își dorea familie.

Eu îmi doream familie pentru că am pierdut-o pe mama care era stâlpul familiei. Mama era stâlpul, era partea de fier. Tata era mai sensibil, mai cu glumele, cu partea artistică”, a spus Grațiela Duban.

Grațiela Duban a vorbit și despre relația pe care o au cei doi cu fiul lor Armin.

„Noi suntem egali. Am stabilit că în relația cu Armin nu facem alegeri înainte de a vorbi între noi. De exemplu, Armin dacă mă întreabă dacă are voie să meargă la mall la un film, eu îi aprob, dar îi spun că trebuie să vorbim și cu tati să vedem dacă este de acord. Până nu primește aprobare nu este 100% sigur. Așa este bine pentru copil. Trebuie să vorbim noi, oamenii mari. Ne punem de acord și după aceea vorbim cu copilul”, a mai precizat Grațiela Duban.

Marina Almășan, una dintre cele mai importante realizatoare TV și jurnaliste de la noi din țară, a fost invitată în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”, de la Spectacola și DC News, unde a vorbit despre moartea fostului soț, Victor Socaciu.

Marina Almășan a vorbit despre cartea pe care a scris-o în amintirea lui Victor Socaciu:

„Am avut nevoia să-mi aștern cei 16 ani petrecuți alături de Victor și ca pe o descărcare a emoțiilor pe care le-am ținut foarte mult timp în mine. Eu am avut o căsnicie foarte frumoasă cu Victor, exceptând fix ultima perioadă care m-a marcat mult. Victor tocmai avusese transplantul de rinichi și devenise alt om în urma acelui transplant. De acolo începuse să se ducă în alte direcții fericirea noastră.

Am simțit nevoia să scriu această carte și pentru faptul că timp de aproape 11 ani care se scurseseră de la despărțirea noastră, eu foarte supărată fiind pe felul în care despărțirea avusese loc, am refuzat să mai vorbesc cu Victor. Am refuzat pur și simplu să mai păstrez legătura considerând în acest fel că îl pedepsesc pentru felul în care a ales să pună punct căsniciei noastre”, a spus Marina Almășan.

