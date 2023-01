Cum poți ajunge în formă, dar fără exerciții? 4 metode care te vor ajuta să ajungi la un echilibru sănătos

Sigur, exercițiile oferă beneficii extraordinare, dar o bunăstare mentală și fizică puternică înseamnă crearea unui stil de viață consistent și sănătos.

Menținerea unei rutine echilibrate și hrănitoare te va menține sănătos și în formă și te va face să arăți și să te simți perfect.

Menține-te bine hidratat. Pur și simplu, corpul tău are nevoie de suficientă apă pentru a funcționa optim. Potrivit Mayo Clinic, menținerea unui nivel optim de hidratare elimină toxinele, ajută la menținerea temperaturii corecte a corpului și protejează țesuturile și articulațiile. Așa că bea și rămâi bine hidratat!

Nu sta pe loc. A rămâne sedentar sau a sta prea mult pe scaun poate duce la multe tipuri de cancer, demență, creștere în greutate, depresie, diabet și probleme cardiace.

Credeți sau nu, potrivit unui studiu publicat în Journal of Physical Activity and Health, s-a descoperit că oamenii ardeau 80 de calorii într-o oră când stăteau în fund, comparativ cu 88 de calorii pe oră stând în picioare. În plus, statul în picioare poate reduce durerile de spate și de umăr, potrivit Harvard Health Publishing.

Includeți scări și trepte în fiecare traseu pe care îl parcurgeți. Oriunde și oricând ieși, fă-ți un obicei din a parca departe de ușă. Fiecare pas pe care îl faci se adaugă și este cu adevărat sănătos pentru tine! In plus, optează pentru scări, în locul liftului.

Pentru a vă face o idee despre cât de important este să mergeți pe traseul mai lung, potrivit Harvard Health Publishing, s-a descoperit că femeile care fac 4.400 de pași pe zi în medie își reduc riscul de deces cu 41%. Dacă faci doar 2.700 de pași pe zi, ești considerat sedentar.

Hrănește-ți corpul cu suficient somn. Stabiliți și respectați o rutină bună de somn. La urma urmei, corpul tău trebuie să se reîncarce, iar faptul că nu ai ochi închis suficient te poate expune riscului de a dezvolta probleme cronice de sănătate, inclusiv boli cardiovasculare, diabet de tip 2, depresie și obezitate, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC).

