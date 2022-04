Cum obținem pozele perfecte pentru Instagram. Sfaturi de la influenceri

Ce trebuie să faci pentru a avea poze cât mai bune pe rețelele de socializare, ne-a dezvăluit chiar ea, într-un interviu în exclusivitate pentru Spectacola.

Alexandra este pasionată de tot ce înseamnă a călători, a vizita noi locuri și de fotografie. Astfel, a reușit să-și descopere această latură de cont creator și să creeze o adevărată poveste, pe contul ei de Instagram. În exclusivitate pentru Spectacola, Alexandra Todică a dezvăluit ce stă în spatele unei postări perfecte de pe rețelele de socializare, dar ne-a spus și câteva trucuri care, cu siguranță, te vor ajuta pe viitor.

"Mi-a plăcut mereu să fac poze și să scriu. Dacă mergeam undeva, dacă mă întâlneam cu prietenii și tot așa. Îl puneam pe iubitul meu, actual soț, să îmi facă poze cu telefonul și nu îi plăcea. Însă, tot el a venit cu ideea de a ne cumpără un DSLR. Nici acum nu știu de ce. Am început să îl folosim ori de câte ori ieșeam pe undeva, el neavând nici o experiență în domeniu, eu nici atât. Le postam apoi pe contul de Instagram, pe atunci un cont personal. Totul s-a întâmplat în timp, natural, fără să îmi doresc de la bun început să devin ‘content creator’. Sincer, nici nu știam ce înseamnă și ce ar trebui făcut să ajung unul. În același timp, însă am început să urmăresc persoane din domeniu, să devin mai interesată de subiect. Am început să ne plimbăm/călătorim mai des și mi-am spus că asta ar trebui să fie nișa pe care ar trebui să o urmez. Este o poveste lungă, dar după 4 ani de muncă sunt încă aici și sunt foarte mândră de tot ce am reușit să fac. Tot ce fac în online m-a ajutat să cresc și să dezvolt enorm pe plan personal.", a spus Alexandra Todică, pentru Spectacola. Vezi mai mult aici.

