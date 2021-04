Cum arăta Prințul Philip înainte să moară / FOTO

În urmă cu trei săptămâni, Ducele de Edinburgh a părăsit spitalul din centrul Londrei în urma unei proceduri cardiace reușite. Prințul Philip, în vârstă de 99 de ani, fusese internat la spitalul regelui Edward al VII-lea din Marylebone la 16 februarie, după ce s-a simțit rău. În urma unor investigații medicale, acesta a suferit o intervenție chirurgicală pe inimă, la un alt spital londonez - St Bartholomew's.

Motivul exact al internării sale inițiale nu a fost dezvăluit, dar Palatul Buckingham a spus la acea vreme că nu era legat de coronavirus (mai multe detalii AICI).

So glad to see Prince Philip returning home after his treatment in Hospital. Here’s to his upcoming 100th birthday!! #theironduke #dukeofedinburgh #PrincePhilip pic.twitter.com/g34Fq9P49Y