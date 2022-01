Culisele conflictului din PMP. Tomac spune că Diaconescu era în sediu când a avut loc ședința. ”Nu există o agendă ascunsă”, nici negocierile cu PNL

Miercuri a fost ședință în PMP. 46 de membri ai Partidului Mișcarea Populară au decis întrunirea Colegiului Național al PMP. Este vorba de 46 de membri din 69. Cristian Diaconescu, președintele partidului, nu a fost prezent și nici nu susține ceea ce s-a întâmplat, dar, mai ales, ceea ce urmează să se întâmple. În ședința de miercuri, liderii PMP au decis convocarea Congresului PMP în 19 februarie 2022, la București. Atunci va fi aleasă noua conducere a partidului.

Una spune Cristian Diaconescu

”În această dimineață, am avut o surpriză neplăcută să constat că un grup de `organizatori binevoitori` au convocat aseară o adunare, pe care au denumit-o în mod ilegal Colegiu Național (conform Statutului Partidului - urmează să revin cu detalii). Au încercat să legitimeze aceasta adunare, inducând în eroare participanții că eu și colegii mei din Conducerea Centrală am fi parte din această inițiativă. Ca să fie clar, nu am inițiat, nu am participat la întâlnire, nu legitimăm nicio decizie pe care ar fi luat-o acest grup, organizat în mod nestatutar” ține să intervină Cristian Diaconescu, pe Facebook.

Alta partidul

Totuși, PMP transmite, ca poziție oficială, că ”Regretăm declarațiile domnului președinte Cristian Diaconescu cu privire la întrunirea statutară a Colegiului Național PMP prin care sugerează că toți liderii PMP care s-au întrunit au o altă agendă. Precizăm că la ședința Colegiului Național nu s-a discutat despre relația cu alte partide, despre nicio fuziune sau alianță. PMP își continuă propriul drum, fiind al treilea partid la nivel național ca număr de aleși locali”. ”La ședința Colegiului Național au participat liderii filialelor PMP Iași, PMP Prahova, PMP Caraș Severin, PMP Bistrița Năsăud, PMP București, PMP Sector 1, PMP Sector 3, PMP Sector 4, PMP Sector 6, PMP Buzău, PMP Maramureș, PMP Sălaj, PMP Dolj, PMP Gorj, PMP Bacău, PMP Mehedinți, PMP Mureș, PMP Botoșani, PMP Cluj, PMP Hunedoara, PMP Satu Mare, PMPCovasna, PMP Harghita, PMP Giurgiu, PMP Ialomița, PMP Tulcea, PMP Vaslui, PMP Vâlcea, PMP Vrancea, precum și alți lideri ai PMP care sunt membri ai Colegiului Național - aleși locali și vicepreședinți. Având în vedere situația internă a partidului și nevoia unei evaluări, PMP a decis convocarea Congresului pentru alegerea unei noi conduceri naționale” mai arată ei.

Pur întâmplător, ședința PMP a venit în ziua în care Ionuț Stroe, purtător de cuvânt al PNL, afirma, despre negocierile cu PMP, că ”există un progres evident al discuțiilor”.

”Domnul președinte a fost prezent în sediu, dar nu a dorit să participe”

Contactat de DCNews, europarlamentarul PMP Eugen Tomac, fost lider al partidului, afirmă că ședința de miercuri a fost statutară, ”având în vedere că au participat 46 de lideri ai PMP, însemnând 70% din conducerea partidului nostru.” Mai mult, el susține că ”surpriza” nu a venit în această dimineață pentru Cristian Diaconescu. ”Domnul președinte a fost prezent în sediul partidului unde a avut loc ședința, dar nu a dorit să participe” susține Eugen Tomac. El afirmă că ”urmează să decidem, tot prin mijloace democratice, care sunt pașii pe care urmează să-i facem după ce vom stabili toate etapele privind organizarea Congresului”. ”Noi nu avem o problemă cu nimeni, considerând că e important să depășim cu multă maturitate acest moment neplăcut din viața partidului nostru.” a indicat Eugen Tomac, poziționându-se în tabăra vehiculată în presă, formată în jurul său. Întrebat la ce se referă prin ”acest moment neplăcut”, acesta a răspuns ”situația în care ne aflăm, atât”. Cu privire la momentul ales pentru a demara, astfel, procedura de schimbare a președintelui PMP, întrebat dacă acum era momentul, fostul lider al partidului a răspuns: ”Sunt chestiuni pe care n-aș vrea să le dezvolt, având în vedere că totul s-a întâmplat într-un mod neprogramat. A fost convocată întâlnirea tocmai pentru că au dorit colegii să dezbată situația prin care trece partidul”.

Ce spune despre negocierile cu PNL

”Nu s-a pronunțat nicio secundă, în cele câteva ore de dezbatere, relația cu alte partide” a spus Eugen Tomac, întrebat dacă situația invocată din partid are legătură cu negocierile cu PNL sau a fost generată de acestea. ”Nu are nicio legătură, absolut nu, exclus, exclus” a întărit europarlamentarul PMP. Despre negocierile cu PNL mai afirmă: ”Nu cunosc pentru că nu există, n-au existat decât o singură dată și s-au suspendat. (...) Cel puțin cu mine nu a discutat nimeni pe acest subiect, nu face parte din subiectele de interes pentru noi, noi avem drumul nostru și ne vedem de activitatea noastră”. Întrebat ce drum au, drumul deja stabilit sau cel care urmează a fi stabilit după Congres, Eugen Tomac a răspuns: ”Pe care-l vom decide în structurile noastre, în interiorul nostru, dar nu există în prioritățile noastre un asemenea subiect”.

”Totul s-a desfășurat conform reglementărilor din statut, nu există nicio agendă ascunsă, ne interesează să intrăm într-o altă logică de funcționare, astfel încât lucrurile să fie respectate ca și agendă pe care și-o asumă partidul” a conchis Eugen Tomac.

Într-un scurt răspuns pentru DCNews, Cristian Diaconescu, președintele PMP, ne-a răspuns că ”Din punctul meu de vedere nu se întâmplă nimic care să nu poata fi rezolvat in interiorul partidului”.

