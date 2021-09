Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii: Fondurile alocate la rectificarea bugetară sunt suficiente

'Am avut o discuţie cu cei din conducerea ministerului, pe care o să o continuăm, dar în mod special şi despre această parte financiară şi pot să asigur pe toată lumea că la rectificarea bugetară, care a apărut aseară în Monitorul Oficial, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au primit fondurile necesare pentru continuarea activităţii şi aceste fonduri sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile de zi cu zi din sistemul sanitar, inclusiv legat de programe, inclusiv pentru bolnavii HIV-SIDA, pentru tuberculoză şi inclusiv pentru plata centrelor de vaccinare', a spus Cseke Attila.

Ioana Mihăilă a declarat marţi că este 'dramatică' situaţia fondurilor pentru programele naționale de sănătate

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat marţi că este 'dramatică' situaţia fondurilor pentru programele naţionale de sănătate, precum cel de vaccinare şi pentru bolnavii de HIV-SIDA şi tuberculoză, iar dacă la rectificare nu se vor aloca fonduri, s-ar putea ca accesul la medicamente al acestor bolnavi 'să fie restricţionat'.

'Situaţia fondurilor pentru acţiuni prioritare încă nu este dramatică, dramatică este situaţia fondurilor pentru programele naţionale de sănătate. Aici discutăm de programul de vaccinare şi de programul de tratament pentru bolnavii HIV-SIDA şi TB. Asta înseamnă că dacă rectificarea nu se întâmplă foarte repede, s-ar putea ca accesul la medicamente al acestor bolnavi să fie restricţionat. (...) Dacă astăzi trece rectificarea bugetară şi dacă Ministerul de Finanţe se mişcă rapid cu alocarea bugetară necesară Ministerului Sănătăţii, aici nu vor exista discontinuităţi (n.r. - pentru acţiuni prioritare)', a spus Ioana Mihăilă într-o conferinţă de presă.

Cseke Attila, despre 'vaccinarea la chiuvetă'

'Aş vrea să mă refer la chestiune, despre care aş vrea să cer acum date mai precise, dacă există, şi pe care eu o consider ca fiind o chestiune de neacceptat: este vorba de această 'vaccinare în chiuvetă' denumită, aşa a intrat deja în limbajul comun. O asemenea fraudare a sistemului nu poate fi permisă. (...)

Nu putem să acceptăm ca alţii, mult mai puţini, dar totuşi unii din acest sistem medical să fraudeze acest sistem şi să contribuie la eliberarea unor certificate prin fraudare fără a fi vaccinate persoane', a spus, la Ministerul Sănătăţii, Cseke Attila, care este şi ministrul Dezvoltării.

'Aici trebuie să facem o analiză rapidă a legislaţiei, pentru că mai mult ca sigur se impune o înăsprire a legislaţiei. Din punctul meu de vedere, oameni care fac asemenea lucruri nu au ce căuta în sistemul medical. În primul rând, pentru că toţi ceilalţi îşi fac treaba zi de zi şi sunt eroii noştri, ai tuturor, care au grijă de semenii lor. (...)

O asemenea atitudine nu poate fi tolerată şi cine are o asemenea atitudine în sistemul medical... (...) Eu am vorbit despre cei care contribuie la o asemenea fraudare a sistemului şi dacă există o asemenea fraudare a sistemului, categoric se face de cineva din interiorul sistemului, nu se face din afara sistemului. Despre ei am vorbit. (...) Nu vorbim despre foarte mulţi, probabil, dar nici nu putem să acceptăm acest lucru', a mai arătat ministrul.

Cseke Attila: Spitalele cu fluxuri mixte COVID şi non-COVID să fie menţinute deschise

'Sunt câteva chestiuni care ne preocupă şi care au fost pregătite. În primul rând, cel mai important lucru, menţinerea capacităţii instituţionale a unităţilor sanitare de gestionare a pandemiei, a valului patru. S-a pregătit această decizie, pe care categoric o susţinem, în sensul menţinerii deschise a spitalelor cu fluxuri mixte COVID şi non-COVID. Şi acesta este unul dintre cele mai importante deziderate - aceea de a asigura această capacitate instituţională. (...)

Am mai vorbit de câteva lucruri care ne aşteaptă în perioada următoare. Avem această legislaţie la care trebuie să asigurăm reglementările secundare - ordin de ministru pentru tichetele de masă pentru cei care se vaccinează, respectiv un ordin care se lucrează împreună cu Loteria Română cu organizarea acelei loterii speciale. De asemenea, sunt două acte normative legate de posibilitatea de vaccinare a cetăţenilor străini în România, respectiv de testare a personalului medical nevaccinat şi vom lua repede, din mers aceste reglementări', a spus Cseke Attila la Ministerul Sănătăţii.

Discuţie cu Ministrul Educaţiei pe tema vaccinării copiilor

'Pe de altă parte, suntem la începutul anului şcolar şi aici categoric o să am discuţii chiar astăzi cu domnul ministru al Educaţiei, pentru că aici... şi ordinul este comun, dar şi reglementările sunt comune şi scopul nostru este acela de a asigura menţinerea prezenţei fizice a elevilor - sigur, în anumite condiţii. Începe campania de vaccinare în unităţile de învăţământ în 13 septembrie şi apoi în învăţământul universitar şi îndemn atât părinţii, cât şi părinţii pentru copii, fiind vorba de un consimţământ al părintelui, este obligatoriu pentru vaccinarea copiilor, dar şi cadrele din aceste unităţi de învăţământ să se vaccineze. Vaccinul este sigur, este singura metodă de a ne apăra de această pandemie', a adăugat ministrul, conform Agerpres.