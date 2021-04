Cristi Săpunaru, dat afară de Kayserispor, deşi mai avea un an de contract

"Vă doresc tuturor toate cele bune şi voi rămâne mereu cu inima aici şi o voi susţine pe Kayserispor, a afirmat fundaşul român de 37 de ani.

Vreau să vă mulţumesc pentru cei trei ani şi jumătate, m-am simţit ca acasă aici, a fost o perioadă frumoasă a carierei mele şi apreciez dragostea şi susţinerea pe care mi le-aţi oferit.

Ştiu că mai am un an de contract, dar nimeni nu ştie ce se va întâmpla în viitor. Am fost onorat să fiu (chiar şi pentru puţin timp) căpitan la Kayserispor şi să am colegi extraordinari în această perioadă, a mai transmis Săpunaru, conform Digisport.