Actrița Crina Lință, de la cariera în vânzări, la actorie. Momentul care i-a schimbat viața: În tinerețe nu am avut curaj...

Actrița Crina Lință este un astfel de om. Invitata emisiunii Spectacola, Crina Lință ne-a oferit o poveste de viață plină de curaj, care pe lângă faptul că este o poveste de viață impresionantă, aceasta poate reprezenta și o motivație pentru mulți dintre noi.

Când îți dorești ceva poți. Nu există nu se poate

Crina Lință a decis să își schimbe viața la 44 de ani. Femeie de afaceri fiind, aceasta a decis să se înscrie la facultatea de teatru.

”La 44 de ani, practic am avut curajul să revin acolo unde pasiunea m-a atras încă de când eram copil. În tinerețe nu am avut curaj, dar cred că în definitiv, toate lucrurile în viața unei persoane se întâmplă la momentul potrivit. Cred că cineva are planuri pentru noi și bineînțeles că, dacă noi ne dorim cu adevărat, lucrurile se pot întâmpla. Pentru mine s-a întâmplat la 44 de ani”, a declarat actrița Crina Lință.

Locul tău e doar al tău și nu ți-l poate lua nimeni

”Teatrul pentru mine era o pasiune, un lucru care mă scotea din rutină, lucram în vânzări în propria companie. Am vrut să ies din zona aceasta de rutină și am mers la aceste cursuri de dezvoltare personală prin teatru. Mi-aduc aminte perfect, era luna iulie, venisem din concediu de pe coasta amalfitană și pur și simplu a fost efectiv ca un fulger care mi-a spus: poți mai mult, certifică pasiunea asta, du-te și fă ce trebuie la un mod profesionist. Am căutat repede pe Google cursuri de actorie și am sunat. Le-am spus: Am 44 de ani, vreau să dau la Facultatea de Teatru. Credeți că am vreo șansă? M-au încurajat foarte mult și mi-au spus: Da, fiecare are șansa lui și locul lui”, povestește Crina Lință.

Arte dell’Anima un proiect născut din pasiune

După absolvirea facultății, actrița Crina Lință și-a înființat propriul teatru numit Teatrul Arte dell’Anima: ”Lucrăm într-un mod foarte profesionist și avem 14 producții realizate în 7 ani. Atunci când am dat call-uri pentru spectacole, am dat anunțuri pentru regizori, pentru actori și toți actorii au fost selectați în urma unui casting. Băiatul meu Vlad Lință se ocupă de acest lucru, el este actor și împreună cu regizorii spectacolului aleg echipa. Practic noi nu avem o trupă în sine, ci sunt actori colaboratori pe proiect”, declară Crina Lință.

La 44 de ani și-a schimbat complet destinul

Crina Lință a reușit, în doar 7 ani, să își construiască un nume puternic în lumea teatrului. Povestea ei pare desprinsă din filmele de la Hollywood și ne arată o lecție de motivație, curaj și dăruire.

A lăsat lumea afacerilor pentru scena teatrului. S-a înscris la facultate la 44 de ani, iar azi conduce un teatru și face niște lucruri extraordinare pentru lumea artei.

A fost eleva lui Florin Zamfirescu

La 47 de ani a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, promoția 2017, specializarea Arta Actorului, la clasa profesorului Florin Zamfirescu. În urmă cu 17 ani, în 2001, a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Engleză – Italiană, la Universitatea din București.

În timpul facultății de Teatru a înființat asociația și teatrul Arte dell’Anima, un loc în care studenții și actorii independenți au șansa să fie văzuți. Mai mult, actrița se implică în mai multe programe educaționale prin artă și își dorește să ajute tinerii să își găsească chemarea, dar și să înțeleagă mai bine viața și problemele cu care se confruntă societatea.

