Crimă și viol la Corbu. Mărturia cutremurătoare a femeii legate în timp ce fiica îi era violată și soțul ucis: A venit să se răzbune

Un bărbat a fost ucis, în noaptea de joi spre vineri, iar fiica lui violată, după ce un bărbat a intrat casa familiei din localitatea Corbu, județul Constanța. Tânăra, în vârstă de 20 de ani, a sunat la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 4:00 și a reclamat faptul că un bărbat cu cagulă ar fi intrat în casă și ar fi violat-o, iar pe tatăl ei l-a înjunghiat mortal. Mama fetei a fost legată în tot acest timp și spune că nu le-a putut lua apărarea celor doi. Ea a povestit cum s-a întâmplat totul.

„A venit pe el ca să se răzbune, că el a umblat cu nevasta lui. Şi am stat cuminţi, că nu puteam, avea cuţit din ăla de șaorma, sabie din aia. Și mi-a violat fata mai mare în living. Mi-a cerut bani şi i-am spus că nu am decât 3 milioane, că am venit de la muncă, ca n-am luat salariu. Fata i-a dat 3 milioane şi după aia a violat-o. A venit m-a ameninţat, a venit în baie şi a zis, dacă ţipi sau ceva, mă întorc şi te omor. Era pornit pe bărbatul meu, pe soţul meu.”, a povestit femeia bărbatului ucis, la PRO TV.

„A dat cu cuțitul în fratele meu şi a violat fata cea mare, erau foarte speriaţi. Din ce am înţeles de la cumnata mea, ar fi întrebat criminalul care-i minoră dintre fete, şi a luat o pe cea mare că, a zis că de aia mică nu se atinge.”, a spus fratele bărbatului omorât.

Vecinii nu au auzit nimic

„Nu s-a auzit nimic, niciun zgomot, nimic! De obicei, dacă se ceartă, se aude toată strada, dar acum nu s-a auzit nimic. Eu la 3 şi eram... aşa şi la 4 fără 10 a venit salvarea cu sirene şi nu înţelegeam ce se întâmplă, în 20 min.., dar nu s-a auzit nimic. N-am auzit nici o ţipătură, nimic.”, a spus unul dintre vecini.

„Am auzit că a fost legată soţia victimei, fata cea mare a fost violată. Pe femeie a legat-o în baie, în timpul în care el viola fata cea mare.”, a spus un bărbat.

Ulterior făptașul a fost reținut. În momentul de față, suspectul s-ar afla la poliția din Năvodari. El este audiat de către oamenii legii. După audiere, autoritățile vor stabili și dacă se impun alte măsuri în acest caz. Având în vedere gravitatea acuzațiilor, cel mai probabil bărbatul va fi reținut și ulterior propus pentru arestare preventivă.

