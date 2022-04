Cozmin Gușă, întrebare-cheie despre Ucraina: Băi, fraților, eu sunt ÎNGRIJORAT pentru NOI/ Nici Franța nu are atâția miliardari. Joacă la toate capetele

Cozmin Gușă a amintit faptul că și în Ucraina există oligarhi. Acesta susține că NATO și UE ar trebui să fie îngrijorate în privința modului în care s-au îmbogățit acești oameni.

"Acum au dat și o lege ieri, că orice străin poate să facă parte din serviciul secret al Ucrainei. Băi, fraților, serviciile astea secrete sunt cu servesc patria. Ce facem acolo? Cine vine acolo? Care sunt ăia care se duc în serviciul secret al Ucrainei ca să servească ce? Să ni se spună ce se întâmplă cu chestiile astea, e o lege. Eu sunt îngrijorat! Eu sunt îngrijorat pentru noi. Am graniță foarte lungă cu Ucraina și mie nu îmi place ce se întâmplă acolo, nu îmi plac experimentele alea. Nu e destul că am aflat acum ce s-a întâmplat timp de 20 de ani prin Ucraina pe acolo și că au vreo 100 de miliardari.

Bă, Franța nu are atâția miliardari câți are Ucraina asta. Da` de unde i-a făcut, mă, miliardarii ăștia? Că petrol nu are, gaze nu are. I-a făcut din agricultură, i-a făcut din cărbuni? Din ce i-a făcut pe miliardarii ăștia care joacă la toate capetele? Mie nu îmi place criminalitatea asta organizată. Pe mine mă îngrijorează și ar trebui să fie îngrijorat NATO și UE, în principal, de ceea ce este în Ucraina.", a declarat Cozmin Gușă la DCNewsTV.

Înainte de începerea războiului, oligarhii din Ucraina au fugit din țară cu zboruri charter

Înainte de începerea războiului mai mulți oligarhi ruși au fugit din țară. Aproximativ 20 de avioane charter și private ar fi plecat din Kiev la mijlocul lunii februarie. La doar două săptămâni, pe 24 februarie, Rusia a invadat Ucraina. Rinat Leonidovici Ahmetov este fondatorul și președintele la System Capital Management (SCM) și este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Ahmetov este de asemenea președintele clubului de fotbal Șahtior Donețk.

Un alt avion privat pentru 50 de persoane a fost comandat atunci și de deputatul milionar Igor Abramovici. În aceeași zi, omul de afaceri Viktor Pinchuk a părăsit Ucraina. Omul de afaceri Vadim Novinski a părăsit Ucraina pe 10 februarie cu un zbor Kiev-München. Vadim Novinski este proprietar al Smart Holding Group și politician. Potrivit Forbes, valoarea netă a averii lui Novinski era de 1,9 miliarde de dolari în martie 2013. Pe 13 februarie, oamenii de afaceri Andrii Stavnitser și Vadim Nesterenko au părăsit Ucraina, iar pe 12 februarie au plecat Vadim Stolar și Vasil Khmelnițkii. Vezi mai mult AICI.

