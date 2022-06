Coșmarurile pot fi un semn de avertizare timpurie în privința îmbolnăvirii cu Parkinson

Noi cercetări sugerează că un semn de avertizare timpuriu pentru boala Parkinson ar putea apărea în timp ce dormim.

Actorului de top de la Hollywood și starul din Back To The Future, Michael J Fox, i s-a spus că are această afecțiune la doar 29 de ani, dar majoritatea cazurilor sunt diagnosticate după vârsta de 60 de ani.

Aproximativ unul din 37 dintre noi o va dezvolta de-a lungul vieții, așa că este esențial să identificăm orice semne de avertizare timpurie – dintre care unul ar putea fi visele urâte sau coșmarurile.

Cercetările efectuate la Universitatea din Birmingham și publicate în jurnalul eClinicalMedicine sugerează că bărbații în vârstă care au adesea vise urâte sunt de două ori mai predispuși să fie ulterior diagnosticați cu Parkinson.

Vorbind despre studiu, autorul principal, Dr. Abidemi Otaiku, a spus: „Deși poate fi cu adevărat benefic să se diagnosticheze precoce boala Parkinson, există foarte puțini indicatori de risc și mulți dintre aceștia necesită teste spitalicești costisitoare.”

El a continuat: „Deși trebuie să efectuăm cercetări suplimentare în acest domeniu, identificarea semnificației viselor urâte și a coșmarurilor ar putea indica faptul că persoanele care experimentează schimbări în visele lor la o vârstă mai înaintată ar trebui să solicite sfatul medicului.”

Descoperirile echipei s-au bazat pe studierea unui eșantion mare, de peste 3.800 de bărbați în vârstă din America, pe o perioadă de 12 ani.

Cercetătorii susțin că studiul arată cum visele pot dezvălui detalii importante despre sănătatea creierului și structura acestuia.

Dr. Katherine Fletcher, specializat în Parkinson, din Marea Britanie a spus: „Știm că mulți oameni cu Parkinson au probleme de somn”

„Deși pot fi experimentate în orice stadiu, cercetările s-au concentrat adesea pe acele simptome care pot apărea în stadiile incipiente ale afecțiunii, înainte de diagnosticare, deoarece ne ajută să anticipăm cine va dezvolta Parkinson în viitor.”

Dr Fletcher a adăugat: „Cercetări anterioare au arătat că tulburarea de somn a mișcării rapide a ochilor (REM), în care visele sunt puse în practică, a fost legată de un risc mai mare de Parkinson.

„Se estimează că peste 70% dintre cei cu tulburări de somn REM vor dezvolta această afecțiune.”

În timp ce visele ar putea fi un indicator precoce al bolii Parkinson, este vital să rețineți că nu sunt neapărat un simptom.

Cele mai frecvente simptome ale bolii Parkinson includ:

• Un tremur care începe în mână sau braț

• Rigiditate musculară.

• Mișcarea lentă

Cele de mai sus sunt semnele cele mai frecvent observate, dar Parkinson poate provoca o serie de multe simptome, fizice și psihice.

Din fericire, unele terapii de susținere sunt disponibile și accesibile, cum ar fi fizioterapia sau terapia de vorbire și limbaj.

Adesea, se recomandă modificări ale dietei, iar unele tratamente pot încetini progresia bolii Parkinson.

