Cornel Palade și Romică Țociu au primit titlul de Original Gangsters: "Acestea sunt momentele pe care le ador"

Cornel Palade și Romică Țociu au revenit pe scena iUmor, după ce au acceptat invitația la Gala de Vacanță, o ediție specială care va încheia sezonul 14 cu explozii de glume, actorie, muzică și dans. Altfel spus: terapii prin comedie care îi vor face pe telespectatori să se amuze. Cei doi comedianți au făcut un show impresionant, iar Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Delia și Cheloo i-au numit Original Gangsters. Momentul realizat de Cornel Palade și Romică Țociu, discuțiile purtate de ei cu jurații iUmor și surprizele care s-au petrecut pe platoul de filmare, telespectatorii le pot descoperi duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

"Acestea sunt momentele pe care le ador"

Îmbrăcați pentru o gală care duce cu gândul la zilele însorite de vară, pline de distracție, Cornel Palade și Romică Țociu au stârnit hohote de râs încă de la primele replici. Scenetele lor au fost urmate de cântece cu versuri despre subiecte actuale din România și nu numai. „Bravo! Râdeți voi, dar nu e râsul vostru! Vine ea factura“, a exclamat Romică Țociu. La testimoniale, Nelu Cortea a mărturisit: "Acestea sunt momentele pe care le ador în emisiunea iUmor! Și… cum și-a smuls peruca aceea, excelent!“, iar Delia a spus că a fost impresionată de vocile celor doi actori: "Ei cântă foarte bine, au exercițiu de respirație foarte bun. Deși se agită foarte mult, au respirație și exercițiu, nu dau pe lângă, vezi că nu falsează. Totul a fost foarte metric, foarte studiat, foarte calculat – da, nu știam treaba asta despre ei“.

Cornel Palade și Romică Țociu au avut câteva glume și cu vedete internaționale. „Uite, aseară, am ajuns acasă, am pus capul pe pernă. După două secunde, am adormit. Cine crezi că intră la mine în cameră? În vis… Madonna. Da, pe cântăreața Madonna! Și apoi le-am visat pe Nicole Kidman și pe Shakira“, a spus Cornel Palade, iar bunul său prieten i-a cerut amănunte indiscrete, aducând zâmbete în platoul de filmare.

Ulterior, momentul celor doi comedianți a continuat cu o dedicație specială pentru Klaus Iohannis. "E incredibil ce melodii au ales!“, a exclamat Cheloo, iar Cătălin Bordea a precizat: "O.G., man! Original Gangster! Adică oamenii ăștia doi, din punctul meu de vedere, sunt Original Gansters! Oricât s-ar chinui oamenii în comedie – fresh, nefresh, actual, neactual – cu Romică Țociu și Cornel Palade nu am simțit când a trecut momentul. A fost ca o erupție de energie“.

"Oamenii ăștia chiar și-au trăit meseria cu adevărat"

"Am văzut doi oameni care practică meseria asta de 30 și ceva de ani și nu mai voiau să plece de pe scenă. Practic, trăiau momentul. (…), mie îmi place când văd asta. Mi se pare că oamenii ăștia chiar și-au trăit meseria cu adevărat și îi recunosc ca fiind artiști de comedie. Eu cred că niciodată nu o să fie prea bâtrâni pentru umor, așa cum nici Gică Petrescu n-a fost vreodată prea bătrân pentru muzică“, a declarat Cheloo la testimoniale.

În cadrul Galei de Vacanțe vor fi prezenți următorii invitați: Radu Pietreanu, George Tănase, Cosmin Natanticu, Sică, Varză, Mirela Vaida, Paula Chirilă, Cristi Iacob, Eliza Natanticu și Radu Țibulcă. Suprizele pregătite pentru ediția de încheiere a sezonului 14 iUmor, telespectatorii le pot urmări în cursul serii de duminică, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

