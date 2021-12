Corina Dănilă, imagine de colecție cu fiica ei. Rianna a împlinit 18 ani. Cum arată și cât de mult seamănă cu mama ei

Corina Dănilă este una dintre cele mai cunoscute actrițe și prezentatoare TV din showbiz și chiar dacă la anul împlinește 50 de ani, nu-și arată deloc vârsta.

În prezent, Corina Dănilă, una dintre gazdele emisiunii „Gala umorului” de la TVR2 şi a jucat din telenovelele de succes "Numai iubirea" sau "Primăverii".

Nu doar cu succesul pe plan profesional se poate mândri, ci și cu fiica ei, Rianna, care a împlinit 18 ani și care a moștenit frumusețea vedetei.

Cu ocazia aniversării majoratului fiicei sale, Corina Dănilă a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, alături de o fotografie cu Rianna, prilej prin care le-a arătat-o tututor pe adolescentă.

"La mulți ani, Rianna mea, la împlinirea vârstei de 18 ani. Înțelepciunea ta își numără anii. Frumusețea ta este profundă, inima ta este suficient de mare pentru a iubi întreaga lume, simțul umorului este imens.

Să cauți mereu binele în tine și în ceilalți. Rămâi bună, puternică și amuzantă. Fie ca toate binecuvântările și bunătatea pe care le meriți să vină la tine astăzi și întotdeauna. Te iubesc până la lună și înapoi!", a scris Corina Dănilă, pe pagina sa de Instagram.

Relațiile Corinei Dănilă. Cine e tatăl Riannei

Corina Dănilă a încercat să-și țină familia și viață amoroasă departe de lumina reflectoarelor și nu a oferit prea multe detalii despre relațiile pe care le-a avut.

Cu toate acestea, se știe faptul că actrița a fost căsătorită o singură dată cu realizatorul Valentin Moraru, de care a divorțat, însă, în anul 1999. Ulterior, Peter Imre a fost cel care i-a adus liniștea după despărțirea de fostul soț, doar că nici această relație nu a durat foarte mult.

Singurul care și-a pus amprenta asupra Corinei Dănilă a fost pilotul Norris Măgeanu, care a reușit să-i îndeplinească vedetei una dintre cele mai mari dorințe, aceea de a fi mamă.

Recent, Corina Dănilă a rupt tăcerea despre problemele ei de sănătate.

Întrebată dacă se consideră o femeie puternică, mai ales în urma problemelor pe care le-a avut cu casa, Corina Dănilă a spus că: "Nu am timp şi nici „disponibilitate” să analizez dacă sunt sau cât sunt de puternică. Pur şi simplu, iau lucrurile aşa cum sunt, fiecare problemă în parte şi încerc să o soluţionez, fără să uit să mă bucur de viaţă!

De multă vreme, voi - jurnaliştii din presa scrisă v-aţi obişnuit cu decizia mea de a păstra o discreţie decentă legată de viaţa personală. Şi am apreciere faţă de cei care înţeleg încăpăţânarea mea de a nu-mi expune copilul, familia. Chiar dacă sunt persoană publică! Nu am comentat decizii ale instanţelor din România şi n-o voi face nici acum, chiar dacă parcursul unui proces se poate întinde pe mulţi ani, în sistemul nostru juridic", a spus ea, pentru click.ro.

Ce probleme de sănătate are Corina Dănilă

"Nu am ascuns că am avut probleme legate de coloană, de articulaţii, odată cu luarea în greutate şi că am urmat un program, sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie, fizioterapie şi că încerc să păstrez această nouă modalitate de a trăi sănătos. Urmez în prezent terapia cu oxigen hiperbar (HBOT), pentru că oxigenul respirat difuzează din capilare în ţesuturi şi ajunge în zonele slab perfuzate, ajutându-mă la ameliorarea durerilor de coloană şi articulaţii.

Tot voi aţi sesizat, la un moment dat, petele de pe mâinile mele şi v-aţi întrebat dacă sufăr de vreo boală anume. Da, e vorba despre vitiligo, o afecţiune dermatologică auto-imună, care se declanşează pe fond emoţional, în condiţii de slăbire a sistemului imunitar şi pe care o duci toată viaţa. Petele albe de pe mâini sunt vizibile mai ales în sezonul cald, când mă bronzez. Din respect pentru publicul spectator şi telespectator, folosesc machiaj şi pe faţă şi pe mâini, atât la teatru cât şi la televiziune, pentru ca omul să fie atent la ce fac şi la ce transmit, nu la petele mele de pe mâini. Încerc, de ceva vreme, să ţin sub control evoluţia şi să ameliorez efectele, cu ajutorul fototerapiei cu ultraviolete. Deci, toate cele cu care m-am confruntat şi mă confrunt încă, fac parte din viaţă şi încerc să le fac faţă atât cât pot şi cum pot", a mai spus ea.

View this post on Instagram A post shared by Corina Dănilă (@corinadanila)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News