Elev cu probleme psihice, incendiat în timpul orelor de curs la un liceu din Botoșani/ Colegii l-ar fi împins să recurgă la acest gest

Cazul șocant a avut loc la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Flămânzi. La ultima oră de luni, în timpul cursului de Educație Tehnologică, profesoara, care este şi directoarea liceului, a fost nevoită să iasă din clasă pentru a rezolva o problemă administrativă. Acesta a fost momentul în care a început un adevărat haos în clasă și pe coridor.

În urma urletelor, o femeie de serviciu a fugit la directoare pentru a o avertiza că unul dintre elevi luase foc în clasa din care cadrul didactic plecase.

„Am fost un pic ieşită în curtea şcolii, pentru că aveam de rezolvat un proiect de finanţare, era o problemă urgentă. Cât am fost ieşită la seră au venit directoarea adjunctă și agentul de pază, era liniște. La un moment dat mi-a zis femeia de serviciu să vin repede. Când am intrat, o parte dintre băieți fugiseră, iar apoi am văzut că unul era ars. După ce am chemat salvarea, am întrebat pe colegi ce s-a întâmplat și mi-au spus că el a făcut-o. Nu știu pe cine să cred, camere de supraveghere nu avem. Până să vină salvarea el striga mi-au dat foc, mi-au dat foc. Problema este că acest copil este cu CES (n.r., copiii cu nevoi educaționale speciale), are retard mintal, are multe probleme. Nu poți să-ți dai seama dacă realitatea lui are vreo treabă cu realitatea mediului înconjurător”, a spus profesoara Mihaela Ştefănucă, directoarea liceului, potrivit Monitorul de Botoșani.

Cauzele accidentului

Având în vedere că tabla magnetică se șterge cu o soluție imflamabilă, se pare că elevul se stropise cu aceasta înainte de a avea loc incidentul. „Copilul s-a dat cu acel spray de curățat tabla, care este inflamabil. Avea o brichetă în mână, iar colegii spun că au încercat să-i ia bricheta, timp în care s-a produs scânteia. Personal, m-am speriat foarte tare. Ceilalți colegi povesteau că în urmă cu o oră era cu bricheta și țigările la el”, a mai povestit directoarea pentru sursa citată.

Elevul are altă variantă și susține că este victima abuzului colegilor.

„Ieri după-amiază (n.r., luni), în jurul orei 18.00 a fost adus de la Flămânzi un copil de 17 ani care a fost victima colegilor. Din câte am înțeles, a fost stropit cu acetonă, apoi s-au jucat cu o brichetă sau un chibrit, și i-au dat <<puțin foc>>. Pacientul prezenta arsuri pe fața anterioară torace, regiunea cervicală și cea mentolieră, la nivelul mandibulei. Suprafața arsă 18-20%, iar gradele de arsură sunt de 2-3 și pe o mică suprafața chiar gradul 4, în zona sternului. În urma consultării cu colegii de la chirurgie plastică cu colegii de la Clinica <> Iași, s-a decis transferul pacientului. Starea generală la predarea pacientului la ambulanță era relativ bună, era conștient, cooperant, nu punea probleme deosebite. A fost trimis cu o ambulanță cu medic în condiții optime. Expunerea la flacără a fost scurtă pentru arsura de gradul 3-4, deci nu a ars foarte mult timp”, a declarat medicul primar pediatru Cătălin Mihailiuc.

Tatăl victimei: Ce spun copiii, el face, execută

Tatăl băiatului susține că problemele pleacă de la faptul că restul elevilor profită de problemele psihice ale victimei. „E ars în zona gâtului și a pieptului. Copiii îl învață ce să facă, iar el face, dacă are probleme. Ce spun copiii, el face, execută, iar apoi ei dădeau vina pe el. Acum este stabil. Îl mai băteau colegii înainte, l-au umplut de câteva ori de sânge. În ultimul timp se înțelegea mai bine cu colegii. Nu l-am văzut pe copil încă. Mă duc la Iași peste o zi, două, pentru că nu stau prea bine cu banii”, a povestit acesta.

Pentru a elucida cu exactitate ce s-a întâmplat, oamenii legii au pornit o anchetă.

„În cauză, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Urmează să stabilim cu exactitate împrejurările în care s-ar fi produs fapta, iar în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale”, a declarat Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

