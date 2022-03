Copiii oligarhilor, neatinși de sancțiuni. Kaleniuk către Johnson (VIDEO): ”Copiii lui Abramovich și Putin sunt în vile, în siguranță”

Într-un scurt clip video care s-a viralizat pe internet, jurnalista și activista anti-corupție Daria Kaleniuk i-a reproșat premierului britanic, Boris Johnson, în cadrul unei conferințe de presă, că nu se iau măsuri concrete pentru Ucraina. Aceasta a pus accent pe dotările NATO care ar putea facilita înaintarea refugiaților spre granițele țărilor vecine.

”Vorbiți de rezistența poporului ucrainean, dar femeile și copiii ucraineni sunt speriați de moarte din cauza bombelor și a rachetelor care tot cad din cer. Poporul ucrainean își dorește cu disperare ca Occidentul să-i protejeze spațiul aerian. Cerem o zonă de interdicție de zbor, dar primim răspuns că acest lucru va declanșa Al Treilea Război Mondial. Care este alternativa, domnule prim-ministru? Să observați? În loc să-i protejeze pe copiii noștri, avioanele protejează NATO de rachete și bombe! Ce alternativă există pentru zona de interdicție de zbor?

Avem avioane, NATO deține sisteme de apărare aeriană în Polonia și în România, care ar putea proteja vestul Ucrainei astfel încât femeile și copiii să poată veni la graniță. Marea Britanie ne-a garantat securitatea prin Memorandumul de la Budapesta. Veniți în Polonia. Nu mergeți la Kiev, Liov, pentru că vă este teamă. Pentru că NATO nu este dispusă să apere, pentru că NATO se teme de Al Treilea Război Mondial! Dar deja a început!”, a spus răspicat Kaleniuk către Boris Johnson, jurnalista poloneză având ochii în lacrimi.

Activista a mai atras atenția asupra moștenitorilor oligarhilor și a celor mai bogate familii ruse, inclusiv cea a președintelui Putin, care sunt în siguranță, în străinătate, spre deosebire de alți tineri, care se implică în actualul război.

„Vorbiți de mai multe sancțiuni, dar Roman Abramovici nu este sancționat. El este la Londra, copiii lui nu sunt bombardați, copiii lui sunt acolo, la Londra. Copiii lui Putin sunt în Olanda, în Germania, stau în vile. De ce nu le confiscați toate vilele acelea de lux? Nu văd asta. Văd că membrii familiei mele, că membrii echipei mele spun că plâng, că nu mai au unde să fugă. Asta este ce se întâmplă, domnule prim-ministru”, a continuat Kaleniuk.

In a widely-shared video going viral on social media, Ukrainian journalist Daria Kaleniuk, a WEF Young Global Leader who’s appeared in pro-Biden ads, breaks down as she entreats UK PM Boris Johnson to impose a no-fly zone and enter the war against Russia.pic.twitter.com/KYFeMGVs2h