Copii uciși pe trotuar. Mărturie halucinantă a șoferiței: "Am strănutat şi m-am blocat!"

Șoferița care a ucis sâmbătă două fetițe cu autoturismul, în cartierul Andronache din București, a explicat anchetatorilor ce s-a întâmplat exact, au anunțat jurnaliștii de la Antena 3.

"Când am ajuns la volanul maşinii, mi-am tras scaunul, mi-am pus centura, m-am asigurat şi am plecat de pe strada Fructelor nr. 4 împreună cu soţul meu, care era în dreapta mea. În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac. Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii cae stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard. Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată", a scris femeia în declaraţie.

Șoferița care a ucis două fetițe în Capitală ar fi condus sub influența alcoolului. Ea riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.

